கல் குவாரி லாரிகளை சிறைபிடித்து மக்கள் போராட்டம்; 'விவசாயம், நிலத்தடி நீர் பாதிப்பு' என குற்றச்சாட்டு!

கல் குவாரியில் இருந்து லாரிகள் மூலம் கற்களை எடுத்துச் செல்லும் சாலையின் குறுக்கே பொக்லைன் இயந்திரம் உதவியுடன் கிராம மக்கள் பெரிய பள்ளம் தோண்டினர்.

கல் குவாரி
கல் குவாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 14, 2025 at 10:54 PM IST

Choose ETV Bharat

மதுரை: மதுரையில் கல் குவாரி லாரிகளை சிறைபிடித்து மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அவர்கள், கல் குவாரிகளால் சாலைகள் சேதம் அடைவதோடு, விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டு நிலத்தடி நீர் மாசு அடைவதாகவும் குற்றச்சாட்டு முன்வைத்தனர்.

மதுரை மாவட்டம், கள்ளிக்குடி தாலுகா கல்லணை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கல்லணை, அட்சங்குளம், டி புதூர் மற்றும் நெடுங்குளம் ஊராட்சியில் நெடுங்குளம் கிராமத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் 15 கல் குவாரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த கல் குவாரிகளில் மக்களின் எதிர்ப்பை மீறி சட்டத்திற்கு‌ புறம்பாக 300 அடிக்கும் மேல் ஆழமாக தோண்டி குவாரி செயல்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டம், விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மேலும் தங்களது கிராம காவல் தெய்வமான மலை மேல் உள்ள அய்யனார் கோவில் அழியும் நிலையில் உள்ளதாகவும் கிராம மக்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். மேலும் குவாரி உரிமையாளர்கள் இந்த பகுதி விவசாய நிலங்களுக்கு வரும் தண்ணீரை திறக்க விடாமல் சதி செய்து வருவதாகவும், இதனால் 800 ஏக்கர் பாசன நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

லாரிகளை சிறை பிடித்து மக்கள் போராட்டம்
லாரிகளை சிறை பிடித்து மக்கள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில் கிராம மக்களின் எதிர்ப்பை மீறி புதிதாக 3 கல் குவாரிகளுக்கு அனுமதி அளித்து இருப்பதால் தங்களின் விவசாயம், நிலத்தடி நீர்மட்டம், கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் பாதிக்கும் என, கிராம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் வட்டாட்சியர், கனிம வளத்துறை ஆகிய அதிகாரியிடம் மனு அளித்தும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்று குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

ஏற்கெனவே இந்த கிராம மக்கள், 'விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்', 'உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்' ஆகிவற்றை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும் புதிய கல்குவாரிக்கான உரிமத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

இந்நிலையில் இன்று பாஜக மேற்கு மாவட்ட தலைவர் சிவலிங்கம் தலைமையில் பாஜகவினர் மற்றும் கிராம மக்கள் அப்பகுதியில் உள்ள குவாரிகளை ஆய்வு செய்தபோது உரிய அனுமதி சீட்டு இல்லாமல் கற்களை எடுத்து வந்த மூன்று லாரிகளை கிராம மக்கள் சிறை பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். உடனே தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கூடக்கோவில் போலீசார் மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி லாரிகளை மீட்டு காவல் நிலையத்திற்கு எடுத்துச் சென்றனர்.

சிறைபிடிப்பு போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: 'பீகார் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியின் அமோாக வெற்றிக்கு இதுதான் காரணமாம் - எடப்பாடி பழனிசாமி அசத்தல் விளக்கம்

சட்டவிரோதமாக கற்களை எடுத்துச் செல்லும் குவாரி உரிமையாளர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கூடக்கோவில் காவல் நிலையத்தில் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும் கல் குவாரியில் இருந்து லாரிகள் மூலம் கற்களை எடுத்துச் செல்லும் சாலையின் குறுக்கே பொக்லைன் இயந்திரத்தின் உதவியுடன் கிராம மக்கள் பெரிய பள்ளம் தோண்டினர். அதிகாரிகள் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காத நிலையில் இன்று பொதுப்பணித் துறை அதிகாரிகள் முன்பு பொதுமக்களே பள்ளம் தோண்டியதால் அங்கு பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது.

