காட்பாடியில் சாலை வசதி கோரி கனரக வாகனத்தை சிறைபிடித்து பொதுமக்கள் போராட்டம்!
திருநகர் 11-வது வார்டில் மழைக் காலங்களில் வீடுகளுக்கு வரும் குடிநீரில் கழிவு நீரும் கலந்து வருவதால், சுகாதாரமற்ற சூழ்நிலை உள்ளாகியிருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்
Published : October 29, 2025 at 1:46 PM IST
வேலூர்: காட்பாடியில் சாலை வசதி செய்து தரக் கோரி ஸ்மார்ட் சிட்டி பணியில் ஈடுபட்டிருந்த கனரக வாகனத்தை சிறைபிடித்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
காட்பாடி நகராட்சி 11-வது வார்டு திருநகர், விவேகானந்தர் மெயின் தெரு பகுதியில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சாலை வசதி செய்து தரப்படவில்லை என குற்றம்சாட்டி, அப்பகுதி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்பகுதியில் குடிநீர் பைப்புகள் உடைந்த நிலையில், மழைக் காலங்களில் வீடுகளுக்கு வரும் குடிநீரில் கழிவு நீரும் கலந்து வருவதால், சுகாதாரமற்ற சூழ்நிலை உள்ளாகியிருப்பதாகவும் அவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
மேலும், மழைநீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்து வருவதால், பெரும் சிரமம் ஏற்படுவதாகவும், இது குறித்து பல முறை அமைச்சர்கள், மாநகராட்சி கமிஷனர் மற்றும் வார்டு கவுன்சிலர் உள்ளிட்டோருக்கு மனுக்கள் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் குற்றம்சாட்டினர்.
இந்நிலையில் விவேகானந்தர் மெயின் தெருவைச் சேர்ந்தவர்கள் ஸ்மார்ட் சிட்டி பணியில் ஈடுபட்டிருந்த கனரக வாகனத்தை சிறைபிடித்து திடீரென போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த விருதம்பட்டு காவல் துறையினர் மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அப்பகுதி மக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் உடனடியாக சாலை வசதி மற்றும் குடிநீர் குழாய் பழுது பார்க்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
இது குறித்து அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் இளங்கோ கூறுகையில், “காட்பாடி 11-வது வார்டு, திருநகர் பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக அடிப்படை வசதிகளுக்காக போராடி வருகிறோம். குறிப்பாக சாலை வசதி இல்லாமல் பெரும் அவதியாக உள்ளது. குடிநீர் பைப்புகள் உடைந்து, குடிநீருடன் கழிவு நீர் கலந்து வருவது மிகவும் ஆபத்தான சுகாதார பிரச்சனையாகும். இதனை மாநகராட்சி, மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக சரி செய்ய வேண்டும்.
ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்ட செயல்பாடுகள் மெத்தனமாக நடைபெறுவதால் மக்கள் நம்பிக்கை இழந்து வருகின்றனர். பலமுறை மனுக்கள் கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாதது நிர்வாக அலட்சியத்தை காட்டுகிறது. அரசு மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உடனடியாக அப்பகுதி சாலை, குடிநீர், வடிகால் பணிகளை மேற்கொண்டு, மக்களின் நலனை உறுதி செய்ய வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.