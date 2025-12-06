ETV Bharat / state

இசிஐ திருச்சபையை இடிக்க வந்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள் - தாம்பரம் அருகே பரபரப்பு

அண்ணாநகர் பகுதியில் நீதிமன்ற உத்தரவுபடி மாநகராட்சி அதிகாரிகள் இசிஐ திருச்சபை இடிக்க வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இந்திய சுவிசேஷ திருச்சபை
இந்திய சுவிசேஷ திருச்சபை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 6, 2025 at 10:49 AM IST

சென்னை: தாம்பரத்தை அடுத்த அண்ணாநகர் பகுதியில் நீதிமன்ற உத்தரவுபடி திருச்சபையை இடிக்க வந்த மாநகராட்சி அதிகாரிகளை எதிர்த்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னை தாம்பரத்தை அடுத்த அண்ணா நகர் ராஜேந்திர பிரசாத் பிரதான சாலையில் அமைந்துள்ளது 60 ஆண்டுகள் பழமையான இந்திய சுவிசேஷ திருச்சபை (Evangelical Church of India - ECI). இந்த திருச்சபையின் கட்டிடம் உரிய அனுமதி பெறாமல் கட்டப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த இடம் தன்னுடையது என விஜயா என்பவர் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் திருச்சபையை இடிக்க உத்தரவிட்டது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து திருச்சபையை சேர்ந்தவர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தனர். ஆனால், சென்னை உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பில் தலையிட முடியாது என உச்ச நீதிமன்றம் அந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்தது. இதனையடுத்து, உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்யக்கோரி திருச்சபை சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது

இந்த மனு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வேலுமணி, லஷ்மிநாராயணன் ஆகியோர் அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, திருச்சபையை இடிக்க வேண்டும் என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். உத்தரவுபடி, தாம்பரம் மாநகராட்சியின் ஆணையாளர் மேற்பார்வையில் அதிகாரிகள் திருச்சபையை இடிக்க வந்தனர். அங்கு எவ்வித அசம்பாவிதம் ஏற்படாமல் இருக்க தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் உத்தரவின்படி துணை ஆணையர், உதவி ஆணையர், காவல் ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட 200 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

இதற்கிடையில் திருச்சபை இடிக்கப்படுவதை அறிந்த அப்பகுதி மக்கள், வியாபாரிகள் மற்றும் பல்வேறு கட்சியை சேர்ந்த ஏராளமானோர் திருச்சபையை இடிக்கக்கூடாது என கோரிக்கை வைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும், திருச்சபையை சேர்ந்தவர்கள் கட்டிடத்திற்குள் அமர்ந்துக்கொண்டு பதாகைகளை ஏந்தியவாறு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தொடர்ந்து, திருச்சபை சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இ சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த மனு வருகிற 8 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வரவுள்ளதாக தெரிவித்தனர். இதனால், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினர் அங்கிருந்து கலைந்துச் சென்றனர்.

