தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தின் 8 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம்: பொதுமக்கள் அஞ்சலி
Published : May 22, 2026 at 12:10 PM IST
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தின் 8 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு, உயிரிழந்தவர்களுக்கு ஏராளமானோர் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி, அஞ்சலி செலுத்தினர்.
கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு மே 22 ஆம் தேதி, ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக நடந்த போராட்டத்தில் போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் 13 பேர் கொல்லப்பட்டனர். மேலும் நூற்றுக்கணக்கானோர் காயம் அடைந்தனர். இந்த சம்பவத்தின் 8-வது ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இதனையொட்டி தூத்துக்குடி பாத்திமா நகரில் உள்ள புனித பாத்திமா அன்னை ஆலயத்தில் பங்கு தந்தை சிபு ஜோசப் தலைமையில் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது. பின்னர் துப்பாக்கி சூட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் புகைப்படத்திற்கு மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி, மலர் தூவி ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்காக பிரார்த்தனை செய்தனர். இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர் பொதுமக்கள் கூறுகையில், புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசு இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டிற்கு காரணமான காவல் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் வருவாய் துறை அதிகாரிகள் மீது அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் பரிந்துரைப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் பலியான தியாகிகள் நினைவாக மணிமண்டபம் அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர்.
துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தின் எட்டாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாநகரப் பகுதி முழுவதும் சுமார் 700 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு உள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இயங்கி வந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வேண்டும் என கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. இந்த ஆலையால் சுற்றுசூழல் மற்றும் அப்பகுதி மக்களின் உடல்நலத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதாகக் கூறி நடைபெற்ற இப்போராட்டத்தின் 100-வது நாளில் (மே 22) பொதுமக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்றனர்.
அப்போது நிகழ்த்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் 13 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.
இச்சம்பவத்திற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தங்கள் கண்டனங்களை பதிவு செய்த நிலையில், அவர்கள் தூத்துக்குடிக்கு விரைந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறுதலையும், தங்களது இரங்கலையும் தெரிவித்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பான வழக்குகள் பதியப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது.