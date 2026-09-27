'எங்கள் நிலத்தில் இருந்து வெளியேற மாட்டோம்' - இரண்டாவது நாளாக தொடரும் வருசநாடு மக்கள் போராட்டம்

'எங்கள் நிலத்தில் இருந்து வெளியேற மாட்டோம்' - இரண்டாவது நாளாக தொடரும் வருசநாடு மக்கள் போராட்டம்
தேனி மாவட்டம் கடமலைக்குண்டு பேருந்து நிலையத்தில் நான்கு நாட்களுக்கு காலை முதல் இரவு வரை இத்தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 27, 2026 at 9:58 PM IST
தேனி: வருசநாடு, மேகமலை உள்ளிட்ட கிராமங்களை சேர்நத மக்கள், தங்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கைக்கு எதிரிப்பு தெரிவித்து இரண்டாவது நாளாக காத்திருப்பு போராட்டத்தை நடத்தினர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்- மேகமலை புலிகள் காப்பகத்தை காரணம் காட்டி, வருசநாடு, மேகமலை உள்ளிட்ட 98 கிராம மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதிகளை சேர்ந்த பொதுமக்கள் நேற்று முதல் (செப்.26) காத்திருப்புப் போராட்டத்தை தொடங்கினர்.
தேனி மாவட்டம் கடமலைக்குண்டு பேருந்து நிலையத்தில் நான்கு நாட்களுக்கு காலை முதல் இரவு வரை இத்தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் பாதிக்கப்பட்ட மலை கிராமத்தை சேர்ந்த 500-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
இந்நிலையில், இன்று இரண்டாவது நாளாக இப்போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பெண்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தங்களது குழந்தைகளுடன் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இப்போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக திமுக, அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சியினரும் பல்வேறு அமைப்பினரும் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதி இந்த விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ள நிலையில், இந்த போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசு மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்து தங்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், தவறான தகவல்களை அளித்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், தலைமுறை தலைமுறையாக வாழும் தங்களுக்கு 2006 வன உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பட்டா வழங்கிட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த போராட்டத்தில் அசம்பாவிதம் ஏற்படுவதை தடுப்பதற்காக 700-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.