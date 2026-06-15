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சென்னையில் சாலை ஓரம் வசிக்கும் மக்கள் நிரந்தர வீடுகள் வழங்கக் கோரி அரசிடம் மனு

சாலையோர வாழ்க்கை காரணமாக தங்கள் குழந்தைகளில் பலர் பள்ளிக்குச் செல்ல முடியாமல் உள்ளதாகவும், ஒரு நிரந்தரமான வீடும், வசிப்பிடமும் இருந்தால், குழந்தைகளை கல்வி கற்க அனுப்ப முடியும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சாலை ஓரத்தில் வசிக்கும் மக்கள் நிரந்தர வீடுகள் வழங்கக் கோரி மனு
சாலை ஓரத்தில் வசிக்கும் மக்கள் நிரந்தர வீடுகள் வழங்கக் கோரி மனு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 4:33 PM IST

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சென்னை: சென்னை வால்டாக்ஸ் சாலை ஓரங்களில் வசித்து வரும் மக்கள் தங்களுக்கு நிரந்தர வீடுகள் வழங்க வேண்டும் என தலைமைச் செயலகத்தில் மனு அளித்துள்ளனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வால்டாக்ஸ் சாலையோர பகுதிவாசி ஜெர்மன், ”பல ஆண்டுகளாக பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் வீடுகள் கட்டித் தருவதாக வாக்குறுதி அளித்தும், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

மேலும், கடந்த காலங்களில் அமைச்சராக இருந்த சேகர்பாபு வீடுகள் வழங்குவதாக உறுதியளித்தார். ஆனால் அந்த வாக்குறுதிகள் எதுவும் நடைமுறைக்கு வரவில்லை. சிலர், 'நீங்கள் எங்கள் கட்சிக்கு வேலை செய்யவில்லை, எங்களுக்கு வாக்களிக்கவில்லை. அதனால் உங்களுக்கு வீடு வழங்க முடியாது’ என்று கூறுவதாக மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

தற்போது சாலை ஓரங்களிலும் திறந்தவெளிப் பகுதிகளிலும் வாழும் மக்கள் பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலையில் உள்ளனர். பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். எனவே, அரசியல் பாகுபாடுகளைப் பார்க்காமல் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு விரைவாக வீடுகள் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கோரிக்கை வைத்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய வால்டாக்ஸ் சாலையோர பகுதியைச் சேர்ந்த சுஷ்மிதா, ”சாலையோரத்தில் வசிப்பதால் நாங்கள் வீடு வாடகைக்கு கேட்டால் கூட, நீங்கள் எந்த இடத்திலிருந்து வருகிறீர்கள்?’ என்று கேட்கின்றனர். சாலை ஓரத்தில் வசிக்கிறோம் என்று சொன்னாலே வீடு கொடுக்க மறுக்கின்றனர். எங்களில் பலர் படித்திருந்தாலும், சாலையோர வாழ்க்கை காரணமாக எங்கள் குழந்தைகளில் பலர் பள்ளிக்குச் செல்ல முடியாமல் உள்ளனர். ஒரு நிரந்தரமான வீடும், வசிப்பிடமும் இருந்தால், குழந்தைகளை கல்வி கற்க அனுப்ப முடியும்.

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மழைக்காலங்களில் கடைகளின் ஓரங்களிலும், சாலையோரங்களிலும் ஒதுங்கி வாழும் அவலநிலை உள்ளது. எங்களுக்காக யாராவது உதவுவார்களா என்று பல வழிகளில் முயற்சி செய்தும் பயனில்லை. அதனால் எங்கள் மக்களை ஒன்றிணைத்து இந்த கோரிக்கையை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளோம். எங்களின் பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு வழங்க வேண்டும் என்பதே எங்களின் ஒரே வேண்டுகோள்.
இந்த மனுவை பரிசீலித்து, சாலை ஓரங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு வீடுகள் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினார்

TAGGED:

WALLTAX ROAD
CHENNAI HOUSING ISSUE
வால்டாக்ஸ் சாலை வீடுகள் பிரச்சனை
சென்னை வால்டாக்ஸ் சாலை
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