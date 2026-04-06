அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வாகனத்தை மறித்து கேள்வியெழுப்பிய பொதுமக்கள் - தூத்துக்குடியில் பரபரப்பு

கோட்டூர் கிராம மக்கள் எழுப்பிய அடுக்கடுக்காக கேள்விகளுக்கு வேட்பாளர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறியதால் பரபரப்பு நிலவியது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 6, 2026 at 7:24 PM IST

தூத்துக்குடி: பேருந்து வரவில்லை, 4 நாட்களுக்கு ஒருமுறை தான் தண்ணீர் வருகிறது. இப்படியிருந்தால் ஏன் ஓட்டு போட வேண்டும்? என அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் பிரச்சார வாகனத்தை மறித்து பொதுமக்கள் கேள்வி கேட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரல் தாலுகாவிற்குட்பட்ட கோட்டூர் கிராமத்தில் கடந்த 2 வருடங்களாக குடிநீர் பிரச்சனை இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்து வருகிறது. மேலும், இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் அமைச்சரிடம் பல முறை முறையிட்டும், நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். அவர் ஏரல் தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட கோட்டூர் கிராமத்திற்கு வாக்கு சேகரிக்க வந்தார். அப்போது, பொதுமக்கள் தாங்கள் கிராமத்தில் முறையாக குடிநீர் வழங்கப்படவில்லை என்பதால் எங்கள் பகுதியில் ஓட்டு கேட்டு வரக் கூடாது எனவும் முற்றுகையிட்டதால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

குறிப்பாக, எங்கள் கிராமத்திற்கு பேருந்து சரிவர வருவதில்லை. 4 நாட்களுக்கு ஒருமுறை தான் தண்ணீர் வருகிறது. இப்படிப்பட்ட சூழலில், நாங்கள் ஏன் உங்களுக்கு ஓட்டு போட வேண்டும்? என கோட்டூர் கிராம மக்கள் அடுக்கடுக்காக எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு வேட்பாளர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறினார்.

அப்போது, குறுக்கிட்டு பேசிய அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் ஆதரவாளர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அதை தொடர்ந்து, திமுகவினர் வாக்கு சேகரிக்காமலே பிரச்சார வாகனத்தை எடுத்து ஓட்டம் பிடித்தனர்.

இதே போல், நேற்று கல்விளை கிராமத்திற்கு அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தனது ஆதரவாளர்களுடன் வாக்கு சேகரிக்க சென்றார். அப்போது, அவரது பிரச்சார வாகனத்தை சூழ்ந்த 50-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள், பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என வாக்குறுதி அளித்து விட்டு, தற்போது வரை ஒன்றும் நிறைவேற்றவில்லை என கோஷமிட்டனர். இதனால், அந்த பகுதியில் பிரச்சாரம் செய்யாமல், அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

