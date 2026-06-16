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ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே LPG சிலிண்டர்கள் வெடித்து சிதறியதில் 7 பேர் காயம்

சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தண்ணீரை பீச்சி அடித்து, தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.

விபத்தில் சேதமடைந்த பொருட்கள்
விபத்தில் சேதமடைந்த பொருட்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 8:40 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வெடித்த விபத்தில், வீட்டின் உரிமையாளர், தீயை அணைக்க உதவிக்கு வந்தவர்கள் என ஏழு பேர் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே தத்தனூர் பகுதியில் வசித்து வருபவர்கள் முருகன் - நந்தினி தம்பதி. இவர்கள் குடும்பத்துடன் வீட்டின் கீழ் தளத்தில் வசிக்கும் சூழலில், மேல் தளத்தில் புதிதாக ஒரு வீட்டை கட்டி வந்துள்ளனர். அதில், கட்டுமான பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில், மின் இணைப்புகள் கொடுக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வந்துள்ளன.

இந்த நிலையில், நேற்று நள்ளிரவு புதிதாக கட்டி வந்த மேல் தளத்தில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த தீ படிப்படியாக வீட்டின் உரிமையாளர்கள் குடியிருந்த கீழ் தளம் வரை பரவ தொடங்கியது. அதனைக் கண்டு சுதாரித்து கொண்ட முருகன், அவரது மனைவி நந்தினி, மாமியார் மற்றும் 2 பிள்ளைகளுடன் பின்பக்க கதவு வழியாக தப்பியுள்ளனர்.

தீ விபத்தை கண்ட அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக ஒரகடம் போலீசருக்கும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தீயணைப்பு படை வீரர்களுக்கும் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால், தீயணைப்புத் துறையினர் வருவதற்கு முன்னதாகவே தீ மளமளவென எரிய தொடங்கியுள்ளது.

விபத்தில் சேதமடைந்த பொருட்கள்
விபத்தில் சேதமடைந்த பொருட்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனால், அருகே குடியிருந்தவர்கள் முருகனின் நண்பர்கள் என ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் தண்ணீரை ஊற்றி தீயை அணைக்க முற்பட்டுள்ளனர். ஆனால், எதிர்பாராதவிதமாக வீட்டிலிருந்த 2 சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்துள்ளது.

அதில், தீயை அணைக்க வந்த வடகால் பகுதியை சேர்ந்த புருஷோத்தமன், தத்தனூரை சேர்ந்த சைமன், விக்னேஷ், சரத், செல்வராஜ், திலகர், சிரஞ்சீவி உள்ளிட்டோர் பலத்த காயமடைந்தனர். இதற்கிடையே, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தண்ணீரை பீச்சி அடித்து தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.

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மேலும், விபத்தில் காயம் அடைந்தவர்களை மீட்ட போலீசார், அவர்களை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அதன்படி, ஸ்ரீபெரும்புதூர் அரசு மருத்துவமனையில் 2 பேரும், தண்டலம் சவிதா தனியார் மருத்துவமனையில் 5 பேரும் என மொத்தமாக 7 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

விபத்தில், சிரஞ்சீவி என்பவருக்கு 60 சதவீதம் தீக்காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், வீட்டின் உரிமையாளர் முருகனும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதால் தற்போது வரை தீ விபத்து தொடர்பாக யாரும் புகார் அளிக்கவில்லை. எனவே, வழக்கு பதிவு செய்யவில்லை என்பதால் சேதம் தொடர்பாக தெரியவில்லை எனவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். எனினும் விபத்து குறித்து ஒரகடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

சிலிண்டர்கள் வெடித்து விபத்து
CYLINDER BLAST IN SRIPERUMBUDUR
7 INJURED ON FIRE BROKE OUT
ஸ்ரீபெரும்புதூர் தீ விபத்து
SRIPERUMBUDUR FIRE ACCIDENT

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