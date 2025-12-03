நள்ளிரவில் இடிந்து விழுந்த அடுக்குமாடி கட்டடம்; மூன்று பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி
கட்டட இடிபாடுகளுக்கு சிக்கியிருந்த 2 பெண்கள் உட்பட 3 பேர் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
Published : December 3, 2025 at 8:32 AM IST
சென்னை: தொடர் மழையின் விளைவாக புரசைவாக்கம் பகுதியில் அடுக்குமாடி கட்டடம் நள்ளிரவில் இடிந்து விழுந்ததால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
வங்கக்கடலில் உருவான ‘டிட்வா’ புயல் காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் கடந்த இரு தினங்களாக கனமழை முதல் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று (டிச.2) மதியம் வரை 48 இடங்களில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்துள்ளதாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்திருந்தது. முறிந்து விழுந்த மரங்களை மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் இணைந்து காவல் துறையினர் உடனடியாக அப்புறப்படுத்தினர்.
இதேபோல் தாழ்வான குடியிருப்பு பகுதிகளையும் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களை மீட்டு போலீசார் முகாம்களில் தங்க வைத்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தொடர் மழையின் தாக்கம் காரணமாக சென்னை புரசைவாக்கம் பகுதியில் அக்பர் மசூதி அருகில் அமைந்துள்ள மூன்றடுக்கு அடுக்குமாடி கட்டடத்தின் ஒரு பகுதி நேற்று நள்ளிரவு இடிந்து விழுந்தது. இந்த கட்டடத்தின் கீழ் தளத்தில் கடைகளும், மேல் தளத்தில் குடியிருப்புகளும் உள்ளன. மழைக்கு தாக்குப்பிடிக்காத அக்கட்டடத்தின் ஒரு பகுதி, நேற்று நள்ளிரவில் பயங்கர சத்தத்துடன் இடிந்து விழுந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக தீயணைப்புத் துறை மற்றும் ஓட்டேரி போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.
|இதையும் படிங்க: கரூர் கூட்ட நெரிசல்: கலெக்டர், ஐஜி உள்பட 20க்கும் மேற்பட்டோரிடம் அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையிலான குழுவினர் விசாரணை
தகவறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர், கட்டட இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி இருந்த 2 பெண்கள் உட்பட 3 பேரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், வேறு யாராவது கட்டட இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியுள்ளார்களா? என தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்
அந்த அடுக்குமாடி மிகவும் பழைய கட்டடம் என்பதால், தொடர் மழைக்கு தாக்கு பிடிக்காமல் இடிந்து விழுந்தது போலீசாரின் முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இந்த விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு லேசான காயங்கள் மட்டும் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதற்கிடையே, விபத்து பகுதியில் பொதுமக்கள் அதிகளவில் குவிந்ததால் நள்ளிரவில் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. கூட்டத்தை கலைத்து அனுப்பிய போலீசார், இடிந்து விழுந்த கட்டடத்தின் இடிபாடுகளை அப்புறப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் இறங்கி உள்ளனர்.