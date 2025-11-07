சேலத்தில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்!
ஜாகிர் அம்மாபாளையம் பகுதியில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் ஆழ்துளை கிணறுகளின் மூலம் சேலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.
Published : November 7, 2025 at 4:58 PM IST
சேலம்: சேலத்தில் 60 சாயப் பட்டறைகள் அமைக்க அரசு சார்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், சாயப்பட்டறைகள் அமைந்தால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் நஞ்சாக மாறி விளைநிலங்கள் அடியோடு அழியும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
சேலம் ஜாகிர் அம்மாபாளையம் பகுதியில் தமிழ்நாடு அரசால் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஜவுளி பூங்காவில் சேலம் யான் கலரிங் பார்க் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் இணைந்து சுமார் 60-க்கும் மேற்பட்ட சாயப்பட்டறைகள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்நிலையில் ஜாகிர் அம்மாபாளையம் பகுதியில் சாயப்பட்டறை அமைக்கக் கூடாது என்று வலியுறுத்தி அப்பகுதி சுற்றுவட்டார பொதுமக்கள், தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை அமைச்சர் டி ஆர் பி ராஜாவுக்கு மனு ஒன்றை அளித்துள்ளனர்.
அந்த மனுவில், ஜாகிர் அம்மாபாளையம் பகுதியில் சாயப்பட்டறைகள் அமைப்பதற்கு முறையான கருத்துக்கேட்பு கூட்டங்கள் நடத்தப்படவில்லை. இது மக்கள் நலனை புறக்கணிக்கும் செயலாகும். சேலம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பெரும்பாலான பகுதிகளுக்கு இப்பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் இருந்து குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது.
புளியம்பட்டி, குள்ள கவுண்டனூர், பல்பாக்கி, சேலம் ஜங்ஷன், வெள்ளாளப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு மேட்டூரில் இருந்து வரும் குடிநீர் வரத்து குறையும் காலங்களில் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கப்பட்டால் நிலத்தடி நீர் மாசு அடைந்து சேலம் மக்களுக்கு குடிநீர் கிடைக்காமல் போகும். மேலும் இந்த பகுதியைச் சுற்றியுள்ள சுமார் 4000 ஏக்கர் விவசாய நிலங்களை நம்பி ஆயிரக்கணக்கான குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
சாயப்பட்டறைகள் அமையும் போது 15 கிலோ மீட்டர் சுற்றளவில் நிலம், நீர், காற்று, விவசாய நிலங்கள் மாசடைந்து அழிந்து பல்லாயிரம் மக்களின் வாழ்வாதாரம் முற்றிலுமாக பாதிக்கப்படும். எனவே மக்கள் குடியிருப்பு நிறைந்த மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியாக ஜாகிர் அம்மாபாளையம் இருப்பதால் சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கும் நாசகார திட்டத்தை உடனடியாக கைவிட்டு மாற்றுத்திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இதனிடையே இன்று காலை சேலம் - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஜவுளி பூங்கா அமைய உள்ள இடத்திற்கு எதிரே, ஜாகிர் அம்மாபாளையத்தை சுற்றி உள்ள பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராஜேந்திரன் என்பவர் கூறுகையில், ”விளைநிலங்களை அழித்து சாயப்பட்டறை அமைப்பது விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை நாசமாக்கும் முயற்சியாகும். இதனை தமிழ்நாடு அரசு நிறுத்தி மாற்று திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும், இல்லையென்றால் தொடர்ச்சியான போராட்டங்கள் நடத்தப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.