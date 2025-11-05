ETV Bharat / state

கழிவுநீரையும் பொருட்படுத்தாமல் கால்வாய்க்குள் இறங்கி தண்ணீரை பிடிக்கும் பொதுமக்கள் - மதுரையில் தான் அவலம்

உடைந்துள்ள குழாயை சரி செய்து முறையாக குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என மதுரை மாநகராட்சிக்கு அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

கால்வாய்க்குள் இறங்கி குடிநீர் பிடிக்கும் மக்கள்
கால்வாய்க்குள் இறங்கி குடிநீர் பிடிக்கும் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 11:15 AM IST

மதுரை: செல்லூர் கண்மாயிலிருந்து வெளியேறும் பந்தல்குடி கால்வாயின் குறுக்கே செல்லும் குடிதண்ணீர் குழாய் உடைந்து அதில் பாய்ந்தோடிய தண்ணீரை பொதுமக்கள் குடங்களில் பிடித்துச் சென்றனர்.

மதுரையின் மிக முக்கியமான நீர் ஆதாரங்களில் ஒன்று செல்லூர் கண்மாய். இந்த கண்மாய் நிறைந்து வழிந்தோடக்கூடிய முக்கியமான நீர்வழி தான் பந்தல்குடி கால்வாய் என அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு காலத்தில் கண்மாய் நீர் மட்டுமே ஓடிக்கொண்டிருந்த இந்த கால்வாய், தற்போது செல்லூர் பகுதி குடியிருப்புகளின் கழிவுநீரை மட்டுமே சுமந்து செல்கிறது. ஏறக்குறைய கழிவு நீரோடையாக மாறிவிட்ட பந்தல்குடி கால்வாய் நீர் வைகையில் கலக்கக்கூடிய இடம்தான் அழகர் ஆற்றில் இறங்கும் வைபவம் நடைபெறும் பகுதி.

பந்தல்குடி கால்வாய் முழுக்க கழிவுநீராக இருந்தாலும், இந்த கால்வாய் செல்லும் வழியில் பல்வேறு இடங்களில் குறுக்காக குடிநீர் குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மற்ற நாட்களைவிட மழை காலங்களில் இந்த கால்வாயில் நீர் வரத்து சற்று அதிகமாக இருக்கும். கடந்த மழைக்காலத்தின்போது இந்த கால்வாயில் அதீத நீர் வரத்து ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக செல்லூரில் பல்வேறு பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையை தவிர்க்க, போர்க்கால அடிப்படையில் பந்தல்குடி கால்வாயில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இதையும் படிங்க: தமிழகத்தில் குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக இருப்பதே திமுக அரசுதான்: வானதி சீனிவாசன் குற்றச்சாட்டு!

அப்படி அகற்றப்படும்போது நரிமேடு அருகே செல்கிற பந்தல்குடி கால்வாயில் குறுக்காக செல்கிற குடிதண்ணீர் குழாய் ஒன்றில் உடைப்பு ஏற்பட்டது. இந்த குழாய் வழியாகத்தான் மதுரை மாநகராட்சி நரிமேடு பகுதியில் வாழ்கிற மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்ட வுருகிறது. ஆனால் இந்த குழாய் இணைப்பு மூலம் மாநகராட்சி எப்போதாவதுதான் தண்ணீர் வழங்கிறது. இதனால் அங்குள்ள மக்களுக்கு அவ்வபோது குடிதண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவது வழக்கமாக உள்ளது.

இந்நிலையில் தற்போது குழாய் உடைந்து தண்ணீர் வீணாகி வருவதால், நரிமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் கால்வாய்க்குள் இறங்கி குடங்களில் குடிதண்ணீரை நிரப்பிச் செல்கின்றனர். கால்வாயில் அதிகப்படியான கழிவுநீர் சென்றாலும், அதை பொருட்படுத்தாமல் வீணாகும் குடிநீரை பொதுமக்கள் பிடித்துச் செல்லும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.

இதனையடுத்து உடைந்துள்ள குழாயை சரி செய்து முறையாக குடிதண்ணீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என மதுரை மாநகராட்சிக்கு அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். மேலும் தாங்கள் குடிநீருக்கு கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது இதுபோன்று குடிநீர் வீணாவது கவலையளிப்பதாகவும் அவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.

