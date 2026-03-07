ஈரானில் சிக்கி தவிக்கும் கன்னியாகுமரி மீனவர்கள்: மீட்கக் கோரி கிராம மக்கள் போராட்டம்
ஈரான் நாட்டில் மீன்பிடி தொழில் செய்து வரும் கன்னியாகுமரி மீனவர்கள் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமலும், குடும்பத்தாருடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலையிலும் சிக்கி தவித்து வருகின்றனர்.
Published : March 7, 2026 at 5:23 PM IST
கன்னியாகுமரி: ஈரான் நாட்டில் சிக்கித் தவிக்கும் மீனவர்களை மீட்க வலியுறுத்தி, ராஜாக்கமங்கலம் துறை கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஈரான் மீது அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் நாடுகள் இணைந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, தன்னை சுற்றியுள்ள பஹ்ரைன், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், கத்தார் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்களை குறிவைத்து ஈரான் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதனால் வளைகுடா பிராந்தியம் முழுவதும் கடும் போர் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.
இதனால் ஈரானுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றுள்ள இந்திய மீனவர்கள் அங்கேயே சிக்கியுள்ளனர். குறிப்பாக, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ராஜாக்கமங்களம் துறை கிராமத்தை சேர்ந்த பல மீனவர்கள் ஈரானில் சிக்கித் தவித்து வருகின்றனர். பல நாட்களாக உணவும், குடிநீரும் இல்லாமல் அவர்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, அங்குள்ள மீனவர்களை மீட்கக் கோரி அவர்களின் உறவினர்களும், கிராம பொதுமக்களும் கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் அழகு மீனாவிடம் அண்மையில் மனு அளித்தனர்.
அந்த மனுவில், "எங்கள் ஊரை சேர்ந்த மீனவர்கள் ஈரானில் மீன்பிடித் தொழில் செய்து வந்தனர். தற்போது அங்கு போர் நடக்கும் நிலையில், அவர்கள் எந்த பாதுகாப்பும் இன்றி படகுகளில் தங்கியுள்ளனர். ஆகவே, அவர்களை உடனடியாக மீட்டு, தாயகம் கொண்டு வர போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என அவர்கள் கோரியுள்ளனர். இந்நிலையில், மீனவர்களை மீட்க அரசு எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனக் கூறி, ராஜாக்கமங்கலம் துறை மீனவ மக்கள் இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
|இதையும் படிங்க: ’டோரா...’ இது கார்ட்டூன் கதாபாத்திரம் அல்ல, தமிழ்நாடு மீனவர்களை அச்சுறுத்தும் 'பூதம்'
மீனவர்களை உடனடியாக மீட்காவிட்டால், தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபடப் போவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.