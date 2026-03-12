ETV Bharat / state

பெட்ரோல், சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு என அச்சம் - பங்க், கியாஸ் அலுவலகங்களில் குவிந்து வரும் மக்கள்

சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள கியாஸ் ஏஜென்ஸியில், இன்று திறப்பதற்கு முன்பாகவே ஏராளமான பொதுமக்கள் காலி சிலிண்டர்களுடன் காத்திருந்தனர்.

பெட்ரோல் பங்குகளில் குவிந்த மக்கள்
பெட்ரோல் பங்க்களில் குவிந்த மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 12, 2026 at 11:57 AM IST

சென்னை: பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்ற அச்சத்தில் பொதுமக்கள் பெட்ரோல் பங்க் மற்றும் கியாஸ் ஏஜென்ஸிகளில் குவிந்து வருகின்றனர்.

ஈரான், இஸ்ரேல் இடையே ஏற்பட்டுள்ள போர் காரணமாக, கச்சா எண்ணெய் எடுத்துச் செல்லும் பாதையான ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால் எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளில் உற்பத்தி குறைக்கப்பட்டு, கச்சா எண்ணெயின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் கடந்த 4 நாட்களாக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர்கள் விநியோகம் இல்லாததால் 4-வது நாளாக பல பகுதிகளில் ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக சென்னையில் உள்ள பல ஹோட்டல்களில் வெரைட்டி ரைஸ் இல்லையென போர்டுகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதனிடையே தட்டுப்பாடு காரணமாக பொதுமக்கள் சமையலுக்கு தேவைப்படும் சிலிண்டர்களை தொலைபேசி வாயிலாக முன்பதிவு செய்ய முயன்ற போது முன்பதிவுக்கான தொலைபேசி எண் செயல்படவில்லை. இதனால் சிலிண்டர்களை நேரில் சென்று புக் செய்வதற்காக பொதுமக்கள், ஆங்காங்கே இருக்கும் கியாஸ் ஏஜென்ஸிகளுக்கு தொடர்ந்து 4-வது நாளாக படையெடுத்து வருகின்றனர். மேலும் சிலர் காலி சிலிண்டர்களை கொடுத்து கியாஸ் நிரப்பப்பட்ட சிலிண்டர்களை வாங்கிச் சென்று வருகின்றனர்.

கியாஸ் அலுவலகத்தில் குவிந்த மக்கள்
கியாஸ் ஏஜென்ஸியில் குவிந்த மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினம் சென்னை தியாகராய நகர் லேக் வியூ சாலையில் உள்ள எச்.பி. கியாஸ் ஏஜென்ஸி அலுவலகத்தில், திறப்பதற்கு முன்பே ஏராளமான பொதுமக்கள் காலி சிலிண்டர்களுடன் குவிந்தனர். அவர்கள் சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்து உடனடியாக கியாஸ் நிரப்பப்பட்ட சிலிண்டர்கள் பெறுவதற்காக நீண்ட வரிசையில் காத்துக் கிடக்கின்றனர்.

குறிப்பாக போர் பதற்றம் காரணமாக பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் பரவிய வதந்தியால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த அச்சத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். நேற்று நள்ளிரவு முதலே சென்னையில் உள்ள பெரும்பாலான பெட்ரோல் பங்க்-களில் வாகன ஓட்டிகள் கும்பலாக குவிந்து வரிசையில் நின்று, வாகனத்தின் பெட்ரோல் டேங்குகளை நிரப்பி வருகின்றனர். அந்த வகையில் சென்னை தியாகராய நகர், பாண்டி பஜாரில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க்-களில் அதிகாலை முதலே இரு சக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் பெட்ரோல் பங்குகளில் குவிந்து பெட்ரோல் நிரப்பி வருவதை காண முடிந்தது.

