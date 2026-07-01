சுயநலத்துக்காக கட்சி மாறுபவர்களால் மக்களுக்கு எந்த பயனும் இல்லை - பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் சமாதானம்
சொத்து குவிப்பு, நில அபகரிப்பு, லஞ்ச ஊழல் ஆகிய வழக்குகளில் சிக்கியவர்கள்தான் கட்சி மாறுகிறார்கள் என்று பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : July 1, 2026 at 7:38 PM IST
கோவை: சுயநலத்துக்காக கட்சி மாறுபவர்களால் மக்களுக்கு எந்தப் பயனும் இல்லை என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் கூறியுள்ளார்.
சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்குப் பிறகு, நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின்போது தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக அதிமுக எம்எவ்ஏக்கள் 25 பேர் வாக்களித்தனர். மேலும், அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 6 பேர் ஒவ்வொருவராக தங்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளனர். அவர்களில் இதுவரை 4 பேர் தவெகவில் இணைந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், அதிமுகவில் இருந்து வெளியேறுபவர்களை விமர்சித்து, பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் ஆவேசமாக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். பொள்ளாச்சியில் உள்ள தனது வீட்டில் இருந்து அவர் பேசியது, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
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அந்த வீடியோவில், "அதிமுகவில் இருந்து வெளியேறுபவர்கள், தங்கள் சுயநலத்திற்காக வெளியேறுகிறார்கள். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, வாக்குப்பதிவின்போது விரலிலே வைத்த மை காய்வதற்குள் கட்சி மாறி செல்பவர்களை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக வழக்கை எதிர்கொண்டிருப்பவர்கள், அடுத்தவர் நிலத்தை அபகரித்த புகாரில் சிக்கி வழக்கை எதிர்கொண்டிருப்பவர்கள், இவர்கள்தான் கட்சி மாறுகிறார்கள்.
மக்களிடம் மதிப்பை இழந்து, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொடுத்த இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று விட்டு, ஒரு அமாவாசை கூட முடிவதற்கு முன்பு கட்சி மாறி சென்றுள்ளனர். இப்படிப்பட்டவர்களை பற்றி துளிகூட கவலைப்பட வேண்டாம். அவர்கள், விளைந்த காட்டு குருவிகள், வேடந்தாங்கல் பறவைகள், அவர்களால் மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் எப்போதும் நேராது.
மீண்டும் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்திருந்தால், பதவிக்கு வந்திருப்பார்கள். ஆனால், அதிமுக ஆட்சிக்கு வராததால் 25 பேர் சேர்ந்து மைனாரிட்டி தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்து, அவர்களின் அன்பை முன்பே பெற்று விட்டனர். அதிமுகவினர் கொடுத்த ஆதரவில்தான் நம்பிக்கை தீர்மானத்தில் தவெக வெற்றி பெற்றுள்ளது. இப்போது ஒவ்வொருவராக வெளியேறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் மீது வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்குகள் உள்ளன. நில அபகரிப்பு வழக்கு உள்ளது. லஞ்ச ஊழல் வழக்குகள் உள்ளன. இவையெல்லாம் தங்கள் கழுத்தை நெரிக்கும் எனத் தெரிந்து கட்சி மாறியிருக்கிறார்கள். அவர்களின் பின்னால் அதிமுகவின் அப்பாவி தொண்டர்கள் யாரும் செல்லவில்லை.
எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோரின் வழிவந்த தொண்டர்கள், தொடர்ந்து அதிமுகவிலேயே பயணிக்கிறோம். கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள், கை வண்டி ஓட்டுபவர்கள். மூட்டை தூக்குபவர்கள், ரிக்ஷா வண்டி ஓட்டுபவர்கள் என பல ஏழைகள் சேர்ந்து வளர்த்தெடுத்த இயக்கம்தான் அன்றைய கால அதிமுக.
திமுகவில் இருந்து எம்.ஜி.ஆர் நீக்கப்பட்ட பிறகு, பல்லாயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் கொடுத்த அழுத்தம் காரணமாகத்தான் எம்ஜிஆர் அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கினார். அப்போது திமுக தலைவர் கருணாநிதி, எம்ஜிஆரை கடுமையாக விமர்சித்தார்.
ஆனால், அதை பொருள்படுத்தாமல் எம்ஜிஆர் தனது உயிரை பணயம் வைத்து, தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு வளர்த்தெடுத்த இயக்கம்தான் அதிமுக.
எம்ஜிஆரின் மறைவுக்குப் பிறகும், ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பிறகும் அதிமுகவில் இருந்து வெளியேறியவர்கள் பிற்காலத்தில் நாசமாக போய்விட்டார்கள் ஆகவே நீங்கள் யாரும் அதைப்பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம்.
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இப்போதும், அதிமுகவில் இருந்து விட்டில் பூச்சிகளாக வெளியேறுபவர்கள் பொசுங்கி விடுவார்கள். உண்மையான அதிமுக தொண்டர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து கட்சிக்காக பாடுபட்டு மீண்டும் வெற்றி பெறுவோம்.
இந்திய வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவில் வியாபார அரசியலில் மைனாரிட்டி தவெக அரசு ஈடுபட்டுள்ளது. இது விரைவில் மக்கள் மத்தியில் எடுபடாமல் போகும்" என்று பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் கூறியுள்ளார்.