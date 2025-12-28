ETV Bharat / state

அபாயத்தின் விளிம்பில் தென்பெண்ணை ஆற்று மேம்பாலம்: பீதியில் வாகன ஓட்டிகள்

காமராஜர் ஆட்சிக்காலத்தில் கட்டப்பட்ட தென்பெண்ணை ஆற்று மேம்பாலத்தில் கடைசியாக 2020-ல் தான் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

தென்பெண்ணை ஆற்றுப் பாலத்தில் ஏற்பட்ட சேதம்
தென்பெண்ணை ஆற்றுப் பாலத்தில் ஏற்பட்ட சேதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
கள்ளக்குறிச்சி: தென்பெண்ணை ஆற்று மேம்பாலம் சேதமடைந்துள்ள நிலையில், அதனை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள மேம்பாலம் காமராஜர் ஆட்சிக் காலத்தில் கட்டப்பட்டதாகும். இந்த மேம்பாலத்தில் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வரும் நிலையில், கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு வாகன போக்குவரத்தை நிறுத்தி வைத்து, அங்கு பராமரிப்பு பணிகளை செய்யப்பட்டது. அதாவது, பாலம் கட்டி சுமார் 60 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் நெடுஞ்சலைத் துறையினர் இந்த பணிகளை மேற்கொண்டனர்.

தென்பெண்ணை ஆற்றுப் பாலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சேதம்
சில மாதங்களிலேயே பாலத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில், தற்போது வரை அந்த மேம்பாலத்தில் வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இந்நிலையில், மேம்பாலத்தை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய தூண்களின் சில இடங்களில் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதாவது, பெஞ்சல் புயல், வெள்ளம் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து, இந்த ஆண்டு ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கினால் தூண்களை சுற்றி அமைக்கப்பட்ட தடுப்பு கட்டைகள் முற்றிலுமாக சேதமடைந்துள்ளது.

இதனால் மேம்பாலத்தின் தூண்கள் பழுதாகி மேம்பாலமும் சேதமடையும் என்ற அபாயம் எழுந்துள்ளது. அதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்களின் போக்குவரத்து முற்றிலுமாக தடைப்படவும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே, மேம்பாலம் முற்றிலும் பழுதடைவதற்குள் மாவட்ட நிர்வாகமும், நெடுஞ்சாலைத்துறையினரும் பழுதடைந்த மேம்பால அஸ்திவாரத்தை சீரமைத்து, பெரும் விபத்து ஏற்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.

