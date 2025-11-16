பல்லுயிர் சூழலுக்கு பாதுகாவலனாய் திகழும் சாமநத்தம் கண்மாய்... சரணாலயமாக மாறுமா?
பறவை இருப்பதால் தீபாவளியின் போது பட்டாசுகளை வெடிக்கக்கூடாது என அறிவிப்புப் பலகை வைத்து அறிவுறுத்தியதுடன், வீடு வீடாகச் சென்று விழிப்புணர்வையும் சாமநத்தம் கிராமத்தினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 16, 2025 at 7:07 PM IST
-By இரா சிவக்குமார்
தமிழகத்தின் முதல் பல்லுயிர் பாரம்பரிய தலமாக மதுரையில் உள்ள அரிட்டாபட்டி விளங்கும் சூழலில், 190 வகையான பறவை இனங்களின் புகலிடமாய் திகழும் சாமநத்தம் கண்மாயை சரணாலயமாக மாற்ற வேண்டுமென்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.
மதுரை: தொன்மையான வரலாறு, கலாச்சார முக்கியத்துவம், கட்டடக்கலை, குறிப்பாக கோயில்கள் உள்ளதாலும், நீர்நிலைகள் சூழ்ந்து காணப்படுவதாலுமே மதுரை 'கிழக்கின் ஏதென்ஸ்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமா... இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்றையும், தொடர்ச்சியான மனித வாழ்வியலை கொண்டுள்ள மாநகரமாகவும் திகழ்கிறது நம்ம மதுரை.
இப்படி பெருமைகளுக்கே மகுடமாய் திகழும் மதுரையின் முக்கிய பகுதி ஒன்றை, பல்லுயிரிய மரபு தலமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. அனைத்து உயிர்களுக்கும் இந்த பூமியில் உரிமை உள்ளது என்ற நோக்கத்திலும், பறவைகள் மீதுள்ள அக்கறையிலும் ஒரு கிராமத்தில் பட்டாசு வெடிப்பதை கூட நிறுத்திவிட்டனர். அப்படிபட்ட ஒரு இடம் தான் சாமநத்தம்.
மதுரை மாநகரின் நீராதாரமாக திகழும் வண்டியூர், மாடக்குளம், செல்லூர் மற்றும் தென்கால் கண்மாய்களைப் போன்றே, மதுரையின் புறநகர்ப்பகுதியிலும் துவரிமான், நிலையூர் ஆகிய கண்மாய்களை போன்று திருப்பரங்குன்றம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட சாமநத்தம் கண்மாய் பல்வேறு சிறப்புகளை பெற்று திகழ்கிறது என்றால் நம்ப முடிகிறதா!
அதாவது, மதுரை அவனியாபுரத்தில் சுத்திகரிக்கப்படும் மாநகரின் கழிவுநீரே சாமநத்தம் கண்மாயின் பல்லுயிர் சூழலுக்கு முக்கிய காரணமாய் அமைகிறது, பல பறவைகளின் வலசை பகுதியாகவும் இந்த கண்மாய் திகழ்வதற்கு அதுவே அடிப்படை காரணம் என்கிறார் பிரபல பறவையியலாளரும், கண் மருத்துவருமான Dr.பத்ரி நாராயணன்.
இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது, “மதுரையை சுற்றியுள்ள பல்வேறு நீர்நிலைகள் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டு பறவைகளின் புகலிடமாக திகழ்கிறது. அதாவது, வடமாநிலங்களில் இருந்து மட்டுமன்றி மத்திய ஆசியா, உஸ்பெகிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், திபெத், சைபீரியா போன்ற வெளிநாட்டு பகுதிகளில் இருந்தும் பறவைகள் கூட்டம் கூட்டமாக வலசை வருகின்றன.
பறவைகளுக்கான ராஜ்ஜியம்
மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள நீர்நிலைகளை நன்னீர் கண்மாய்கள், நன்னீர் அல்லாத கண்மாய்கள் என பிரிக்கலாம். மதுரை மாநகரில் உருவாகக்கூடிய கழிவு நீர் அவனியாபுரத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்டு, அதன் கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள பல்வேறு நீர்நிலைகளுக்கு இந்த தண்ணீர் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. அதில் முக்கியமான கண்மாய் தான் சாமநத்தம். இந்த நீர் பறவைகளுக்கான ராஜ்ஜியம் என்றே சொல்லலாம்.
இந்த கழிவு நீரில் நிறைய நைட்ரேட் மற்றும் பாஸ்பரஸ் சத்துக்கள் நிறைந்து காணப்படுவதால், தாவரங்கள் நன்றாக வளர்கின்றன. தண்ணீரில் உள்ள புழு, பூச்சி உள்ளிட்ட நுண்ணுயிர்கள் செழிப்புறுகின்றன. அந்தவகையில், பறவைகளுக்கு தேவையான உணவு இங்கு அபரிமிதமாக கிடைப்பதால் அவற்றின் எண்ணிக்கைகளும், வகைகளும் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. உதாரணமாக, இந்த கண்மாயை நான் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பார்த்தபோது, ‘அன்றில்’ எனும் பறவை மிக சொற்பமாகத்தான் இங்கு வாழ்ந்தன. அழியும் தருவாயில் இருந்த அன்றில் பறவை இன்றைக்கு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது என்றால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது.
பொதுவாக, ஈர நிலங்களை சார்ந்து நெட்டைக்காலி என்று சொல்லக்கூடிய பறவையினங்கள் இந்த கண்மாய் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வாழ்கின்றன. கொஞ்சம் தண்ணீர் அதிகம் உள்ள பகுதிகள் ‘பட்டாணி உப்பு குத்தி’ என்ற பறவை இனம் ‘உள்ளான்’ வகை பறவை இனங்களுக்கும் ஏதுவான சூழலாகும். இதுபோன்ற ஒரு நீர்நிலைக்குள்ளேயே அந்த நீரின் அளவை சார்ந்து பறவையினங்கள் தங்களது வலசை பகுதியை அமைத்து கொள்கின்றன.
பறவைகளை பார்ப்பது கண்ணுக்கு நல்லது
நாமக்கோழி, தாழைக்கோழி வகை பறவை இனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல சிறகி மற்றும் வாத்து இனங்களும் இங்கே அதிகமாக காணப்படுகின்றன. ஆக சாமநத்தம் கண்மாய் பறவைகளின் சமுதாயம் நிறைந்த ஒரு நீர்நிலையாகும். இதுபோன்ற கண்மாய்கள் நமது குழந்தைகளுக்கு உயிரியல் சார்ந்த படிப்பினையாக உள்ளது. அதுமட்டுமன்றி தற்போதுள்ள குழந்தைகளுக்கு செல்போன், டிவி காரணமாக மையோப்பியா எனும் கிட்டப்பார்வை கண் கோளாறு உள்ளதால், இதுபோன்ற பறவைகள் காணுதலை அவர்களுக்கும் ஊக்குவிக்க வேண்டும். கண் பார்வையும் மேம்படும் என ஒரு கண் மருத்துவராக கூறுகிறேன்” என பரிந்துரைத்தார்.
புள்ளி மூக்கு வாத்து, தாழைக்கோழி, நீல தாழைக்கோழி, நீர்காகம், முக்குளிப்பான், அரிவாள் மூக்கன், நாமக்கோழி, நெடுங்கால் உள்ளான், சிறிய கொக்கு, நடுத்தர கொக்கு, பெரிய கொக்கு உள்ளிட்ட பறவைகள் 1000 - 2000 வரையிலான எண்ணிக்கையில், கூட்டம் கூட்டமாக சாமநத்தம் கண்மாயில் இருப்பதை எப்போதும் காண முடியும். குறிப்பாக, பறவைகளின் வலசை காலங்களில் பூநாரை, தகைவிலான், சூறைக்குருவி, பஞ்சுருட்டான், உள்ளான், நீலச்சிறகி என தூர தேசத்தில் இருந்து வலசை வரும் பறவைகளின் கூட்டத்தையும் நம்மால் சாமநத்தம் கண்மாயில் காண முடியும்.
பல்லுயிரிய மரபு தலத்திற்கு தகுந்த இடம்
இதுகுறித்து மதுரை இயற்கை பண்பாட்டு அறக்கட்டளை (MNCF) ஒருங்கிணைப்பாளர்களுள் ஒருவரான தமிழ்தாசன் கூறுகையில், “வலசை காலங்களில் ஒரே நேரத்தில் 20 - 30 ஆயிரம் பறவைகளை இங்கே காண முடியும். கடந்த 2012-ல் இருந்து 2024 வரை சாமநத்தம் கண்மாயில் 191 வகை பறவையினங்கள் ஆவணம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ebird.org இணையதளம் குறிப்பிடுகிறது. அதேபோல, 2015 - 2019 வரை சாமநத்தம் கண்மாயின் பறவைகளை ஆய்வு செய்த பறவையியலாளரும், கானுயிர் புகைப்பட கலைஞருமான ரவீந்திரனின் ஆய்வறிக்கை சாமநத்தம் கண்மாயில் 150 வகை பறவைகள் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.
பறவை மட்டுமின்றி பாம்புகளும், பட்டாம்பூச்சிகளும்!
மதுரை மாவட்டத்தில் அதிகளவில் நீர்நிலை சார் பறவைகள் காணப்படும் முக்கியமான நீர்நிலைகளில் ஒன்று சாமநத்தம் கண்மாய். பறவைகள் உயிரியல் காப்பகம் அல்லது பல்லுயிரிய மரபு தலமாக அறிவிக்க தகுந்த இடமாக சாமநத்தம் கண்மாயே உள்ளது. ஆகையால், வனத்துறையும் தமிழக அரசும் சாமநத்தம் கண்மாயை பல்லுயிரிய மரபு தலமாக மாற்ற உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென வலியுறுத்துகிறோம். அதுமட்டுமின்றி, இங்கு 20 வகையான பட்டாம்பூச்சிகள், 20-க்கும் மேற்பட்ட பாம்பு இனங்களும் கூட இருப்பதை உறுதி செய்துள்ளோம்” என்றார்.
பேதை உள்ளான், சீழ்க்கைச் சிறகி, நீலச்சிறகி, ஆண்டி வாத்து, பட்டாணி உப்புக்கொத்தி, பச்சைகால் உள்ளான், பூஞ்சைப் பருந்து, சேற்று பூனைப்பருந்து, சாம்பல் தகைவிலான் உள்ளிட்ட வலசை பறவைகளை பறவையிலாளர்கள் பத்ரி நாராயணன், ஹீமோக்ளோபின், முனைவர் பாட்ரிக் உள்ளிட்டோர் கடந்த மாதம் நடைபெற்ற பறவை காணுதல் நிகழ்வில் அடையாளம் காட்டி மாணவ மாணவியருக்கு விளக்கினர்.
பறவைகளுக்காக பட்டாசு வெடிப்பதை மறந்த கிராமம்
தொடர்ந்து சாமநத்தம் கிராமத்தை சேர்ந்த சுரேஷ் என்ற இளைஞர் கூறுகையில், “சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும், பறவையியல் வல்லுனர்களும் சாமநத்தம் கண்மாய் குறித்து ஆய்வு செய்ய வரும்போது தான், எங்களுக்கு இந்த பறவைகளின் முக்கியத்துவம் குறித்து தெரியவந்தது. ஆகையால், பறவை இனங்களை பாதுகாப்பதில் நாமும் முக்கிய பங்கு அளிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில், எங்களது கிராமத்து இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்பட்டு வருகிறோம்.
குறிப்பாக, கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற சிறப்பு கிராம சபை கூட்டத்தில், சுமார் 83 ஹெக்டேர் பரப்பளவு உள்ள சாமநத்தம் கண்மாயை ‘பல்லுயிரிய வகைமை சட்டம் - 2002’ (Biological Diversity Act) இன் கீழ் பல்லுயிரிய மரபு தலமாக அல்லது ‘காட்டுயிர் பாதுகாப்பு சட்டம்’ (The Wildlife Protection Act) 1972-ன் கீழ் பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவித்து, பல்லுயிர் பெருக்கம் நிறைந்த சாமநத்தம் கண்மாயை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென தீர்மானம் இயற்றப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமன்றி கடந்த தீபாவளியின் போது அதிக ஒலி எழுப்பக்கூடிய பட்டாசுகளை வெடிக்கக்கூடாது என ஊரின் மந்தையில் அறிவிப்புப் பலகை வைத்து அறிவுறுத்தியதுடன், வீடு வீடாகச் சென்று விழிப்புணர்வும் மேற்கொண்டு வருகிறோம்” எனத் தெரிவித்தார்.