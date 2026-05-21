தொடர்ந்து அமைச்சரவையில் புறக்கணிப்பு; நெல்லை மக்களின் எதிர்பார்ப்பை உடைத்ததா தவெக?
நெல்லைக்கு என தனி அமைச்சர் இருந்தால், திட்டங்களை எளிதில் நிறைவேற்ற முடியும் என்பதுதான் இந்த மாவட்ட மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
Published : May 21, 2026 at 8:43 PM IST
-By இரா.மணிகண்டன்
"கடந்த ஆட்சியிலும் நெல்லை மாவட்டத்திற்கு அமைச்சர் கொடுக்கவில்லை. இந்த ஆட்சியிலும் தரவில்லை" என வேதனை தெரிவிக்கிறார் சமூக ஆர்வலர் பீரகாதர்.
நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மாயாஜாலம் நிகழ்த்திய தமிழக வெற்றிக் கழகம், போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஏற்கனவே முதல்வபர் விஜய்யுடன் 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுள்ள சூழலில், இன்று தவெக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. புதிதாக 23 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்ட நிலையில், அவர்களுக்கான இலாகாக்களையும் ஆளுநர் அறிவித்தார்.
தவெக அமைச்சரவை மூலம் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, 59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு காங்கிரஸ் அமைச்சரவையில் இடம்பிடித்துள்ளது. 4 பெண் அமைச்சர்கள், பட்டியலினத்தை சேர்ந்த 7 அமைச்சர்கள், அதிலும் இளைஞர்கள் நிரம்பியுள்ளனர். ஆனால், ஒன்று மட்டும் மாறவில்லை. கடந்த ஆட்சியில் நெல்லை மாவட்டத்துக்கு அமைச்சர் ஒதுக்கப்படவில்லை. அதே சம்பவம்தான் தவெக ஆட்சியிலும் நிகழ்ந்துள்ளது.
புறக்கணிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள்
அதாவது அரியலூர், தருமபுரி, திண்டுக்கல், கள்ளக்குறிச்சி, கரூர், கிருஷ்ணகிரி, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், நீலகிரி, பெரம்பலூர், திருவள்ளூர், தேனி, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட 19 மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஒரு அமைச்சர் கூட இல்லை. அதிலும், திருநெல்வேலி, தேனி, திண்டுக்கல், கரூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட 12 மாவட்டங்களில் தவெக எம்எல்ஏக்கள் இருந்தும், யாரும் அமைச்சரவை பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை.
குறிப்பாக, திருநெல்வேலி மாவட்டம் புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பது மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 5 தொகுதியில் நாங்குநேரி, நெல்லை, ராதாபுரம் ஆகிய 3 தொகுதிகளில் தவெக வேட்பாளர்களே வெற்றி பெற்ற நிலையில், ஒருவருக்காவது அமைச்சரவையில் இடம் கிடைக்கும் என்றும் மக்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்தனர். அவை சுக்குநூறாக உடைந்துள்ளது.
ஏனெனில், கடந்த 7 வருடமாக இம்மாவட்டதிற்கு என்று தனியாக அமைச்சர் இல்லை. கடைசியாக கடந்த 2016-2021 அதிமுக ஆட்சியில் ஒருங்கிணைந்த திருநெல்வேலி மாவட்டமாக இருந்தபோது சங்கரன்கோவில் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக எம்எல்ஏ ராஜலட்சுமி அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றார். இதற்கிடையே, 2019ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தென்காசி தனியாக பிரிக்கப்பட்டது. சங்கரன்கோவில் தென்காசி மாவட்டத்திற்குள் வருவதால், 2019-2021 வரை ராஜலட்சுமி தென்காசி அமைச்சராக மாறினார்.
தொடர்ந்து, திமுக ஆட்சியிலும் திருநெல்வேலிக்கு அமைச்சர்கள் யாரும் நியமிக்கப்படவில்லை. ஆனால் திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை, நாங்குநேரி (காங்கிரஸ்) என 3 எம்எல்ஏக்கள் இருந்தனர். ராதாபுரம் தொகுதியில் வென்ற அப்பாவு சபாநாயகராக இருந்தார். தங்கம் தென்னரசு, கே.என்.நேரு இருவரும் மாறிமாறி பொறுப்பு அமைச்சராகவே செயல்பட்டனரே தவிர, தனியாக அமைச்சர் இல்லை.
தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள்
பொதுவாக, அமைச்சர் இருந்தால்தான் அந்த மாவட்டத்தில் வளர்ச்சிப் பணிகள் வேகமாக நடைபெறும். கட்டமைப்பு வசதிகள், தொழில் வளர்ச்சி உள்ளிட்ட முக்கிய திட்டங்கள் அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியும். திருநெல்வேலியில் பல ஆண்டுகளாக தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகள் குவிந்துள்ளன. குறிப்பாக, போக்குவரத்து நெரிசலாகட்டும், தாமிரபரணி ஆற்றை சுத்தப்படுத்தும் பிரச்சனையாகட்டும். அனைத்தும் கிடப்பில் உள்ளன.
இதுவே நெல்லைக்கு என தனி அமைச்சர் இருந்தால், திட்டங்களை எளிதில் நிறைவேற்ற முடியும் என்பதுதான் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு. வழக்கம்போல் அமைச்சரவையில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் இடம்பெறாதது மக்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.
நம்பிதான் புதிய அரசை கொண்டு வந்தோம்
இதுகுறித்து திருநெல்வேலியை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் பீரகாதர் நம்மிடம் கூறுகையில், "அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தை நாங்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்தோம். நெல்லை பாரம்பரியமிக்க மாவட்டம், ஆங்கிலேயர் ஆட்சியிலேயே திருநெல்வேலி ஜில்லாவாக திகழ்ந்தது. இப்படிப்பட்ட மாவட்டத்திற்கு ஒரு அமைச்சராவது தருவார்கள் என எதிர்பார்த்தோம்.
ஏனென்றால், கடந்த திமுக ஆட்சியிலும் எங்களுக்கு அமைச்சர்கள் தரவில்லை. அதனால், வளர்ச்சி திட்டங்கள் எதுவும் நடக்கவில்லை. திருநெல்வேலிக்கு என தனியாக ஒரு அமைச்சர் இருந்தால்தான் எங்கள் பகுதியும் வளர்ச்சியடையும் என நம்பி இந்த முறை புதிய அரசை கொண்டு வந்தோம். எனவே, முதலமைச்சர் விஜய் எங்கள் மாவட்டத்திற்கும் ஒரு அமைச்சரைத் தருவார்" என்ற நம்பியிருந்தோம் என்று வேதனை தெரிவித்தார்.
சாதி பிரச்சனையை கட்டுப்படுத்த
மேலும் பேசிய அவர், "எங்களுக்கு கண்டிப்பாக அமைச்சர் வேண்டும், அப்போதுதான் மாவட்டம் வளர்ச்சி பெறும். குறிப்பாக, இங்கு தாமிரபரணி நதி பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது. இதுகுறித்து புரிந்துகொள்ள வேண்டுமென்றால், மாவட்டத்தில் ஒரு அமைச்சர் இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அவரிடம் பிரச்சனையை பேசி, சரி செய்ய முடியும். தொழில் வளர்ச்சி, வேலைவாய்ப்பு குறித்து முறையிட அமைச்சரை தருவார்கள் என்று எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் வெறும் ஏமாற்றம் மட்டுமே கிடைத்துள்ளது.
ஏனென்றால், கடைசியாக ஒருங்கிணைந்த திருநெல்வேலி மாவட்டமாக இருந்தபோது தான் ஒரு அமைச்சர் கொடுத்திருந்தார்கள். அதன்பிறகு, கடந்த ஆட்சியிலும் அமைச்சர் கொடுக்கவில்லை. இந்த ஆட்சியிலும் தரவில்லை. இது மிகுந்த வருத்தமளிக்கிறது.
அதேபோல, கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே நெல்லையில் சாதி ரீதியான பிரச்சனைகள் அரங்கேறி வருகிறது. எனவே, இளைஞர்களை அதிலிருந்து காக்க, அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும். அதற்கு ஒரு அமைச்சராவது இருந்தால் தான் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்" என்று பீரகாதர் கூறினார்.
அமைச்சரவையில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் மட்டுமே வாய்ப்பு
அதாவது, தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள 5 தொகுதிகளில் ஒரு தொகுதியில் கூட தவெக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறவில்லை. எனவே அண்டை மாவட்டமான தென்காசி மாவட்டத்திற்கும், அமைச்சரவையில் இடம் அளிக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் அமைச்சர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
குறிப்பாக, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கடந்த திமுக ஆட்சியில் 2 அமைச்சர்கள் இருந்தனர். அதேபோல் தற்போது புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள ஆட்சியிலும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு அமைச்சரவையில் 2 இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கன்னியாகுமரியில் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்போதுள்ள சூழலில் பெரும்பாலான அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்டுவிட்டனர். இனிமேல் அமைச்சரவையில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் மட்டுமே திருநெல்வேலிக்கு அமைச்சர் கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. நெல்லை மாவட்ட மக்களின் இந்த எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.