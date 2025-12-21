கார்த்திகை மாதம் நிறைவு: காசிமேடு சந்தையில் மீன் வாங்க குவிந்த அசைவ பிரியர்கள்
சென்னை காசிமேட்டில் வஞ்சிரம் மீன் ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து 1,300 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது.
Published : December 21, 2025 at 4:11 PM IST
சென்னை: கார்த்திகை விரதம் முடிந்த நிலையில், காசிமேடு மீன் சந்தையில் இன்று மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
சென்னை காசிமேடு மீன்பிடித்து துறைமுகத்தில், விடுமுறை தினமான இன்று (டிச.21) அதிகாலை முதலே மீன்களை வாங்க அசைவப் பிரியர்கள் கூட்டம் அதிகளவில் காணப்பட்டது. குறிப்பாக, கார்த்திகை மாதம் கடந்த செவ்வாய் கிழமையுடன் முடிவடைந்த நிலையில், கார்த்திகை விரதத்தை முடித்த ஐயப்ப பக்தர்கள் பலரும் மார்கழி பனி மற்றும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் அதிகாலை முதலே காசிமேட்டில் குவிந்தனர்.
புயல் எச்சரிக்கை மற்றும் கடல் காற்றோட்டம் என நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னர் கடலுக்கு சென்ற ஏராளமான படகுகள் இன்று கரைக்கு திரும்பின. அதில், சிறிய வகை மற்றும் பெரிய வகை மீன்களின் வறத்து அதிகமாக இருந்த நிலையில், வஞ்சிரம் மீன் ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து 1,300 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதேபோன்று சீலா, சங்கரா, வவ்வால் பாறை, நண்டு, இறால் உள்ளிட்ட மீன்களின் வரத்தும் கணிசமாகவே காணப்பட்டது.
சென்னையின் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் உள்ள மீன் மார்க்கெட் பகுதிகளில் விற்பனை செய்வதற்காக, விசைப் படகுகளில் இருந்து இறக்கப்படும் மீன்களை வியாபாரிகள் போட்டி போட்டு ஏலம் முறையில் வாங்கி சென்றனர். இதனால், சில்லறை மீன் வியாபாரிகளிடம் மீன்களின் விலை கிராக்கியாக இருந்தது.
இந்த வாரம் மீன்களின் வரத்து அதிகமாகவும், விலை குறைவாகவும் இருந்ததால், காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மீன் விற்பனை சூடுபிடித்தது. அதேபோன்று சில்லறை விற்பனை கடைகளும் அதிகமாகவே காணப்பட்ட நிலையில், அசைவ பிரியர்கள் தங்களுக்கு தேவையான மீன்களை அள்ளிச் சென்றனர். காலை நேரத்தில் மீன் வாங்க பொதுமக்கள் படையெடுத்ததால், காசிமேடு பகுதியே பரபரப்பாக இருந்தது.
இன்றைய மீன்களின் விலைப்பட்டியல்
|வ.எண்
|மீன் பெயர்
|மீன் விலை (ரூ.)
|1.
|வஞ்சிரம்
|ரூ.1000 - 1300
|2.
|கொடுவா
|ரூ.800
|3.
|தேங்காய் பாறை
|ரூ.800
|4.
|ஷீலா
|ரூ.500
|5.
|பால் சுறா
|ரூ.500
|6.
|சங்கரா
|ரூ.400
|7.
|பாறை
|ரூ.400
|8.
|இறால்
|ரூ.300
|9.
|நண்டு
|ரூ.300
|10.
|நவரை
|ரூ.300
|11.
|பண்ணா
|ரூ.300
|12.
|காணங்கத்தை
|ரூ.300
|13.
|கடுமா
|ரூ.300
|14.
|நெத்திலி
|ரூ.200
மேலும், காசிமேடு சந்தையில் விற்கப்படும் அனைத்து மீன்களும் சுவையாகவும், பிரஷ்ஷாகவும் இருக்கும் என்ற காரணத்தாலும், இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதாலும் சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதியில் உள்ள வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகளவில் காசிமேட்டிற்கு வந்திருந்தனர். இதனால், அப்பகுதியில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.