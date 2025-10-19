ETV Bharat / state

புரட்டாசி முடிஞ்சிருச்சு: இறைச்சி கடைகளில் குவிந்த அசைவ பிரியர்கள்!

புரட்டாசி மாதம் நிறைவடைந்த நிலையில், இறைச்சி கடைகளில் வழக்கத்திற்கு மாறாக மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.

மதுரை இறைச்சி கடையில் குவிந்த மக்கள்
மதுரை இறைச்சி கடையில் குவிந்த மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 19, 2025 at 12:52 PM IST

மதுரை: புரட்டாசி மாதம் முடிந்த நிலையில், முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மதுரையில் உள்ள இறைச்சி கடைகளில் அசைவ பிரியர்கள் குவிந்தனர்.

கடந்த செப்டம்பர் 17 அம் தேதி புரட்டாசி மாதம் தொடங்கியது. பெரும்பாலானோர் புரட்டாசி விரதம் கடைபிடித்ததால் இறைச்சி கடைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. இந்த நிலையில், புரட்டாசி மாதம் நேற்று முன்தினம் (அக்.17) முடிந்த நிலையில், நேற்று ஐப்பசி பிறந்தது. கடந்த ஒரு மாதமாக அசைவத்தை தவிர்த்து சைவ உணவை அருந்தி வந்த அசைவ பிரியர்கள் இன்று காலை முதலே இறைச்சி கடைகளில் குவிந்தனர்.

விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்ட இறால்
விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்ட இறால் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதிலும் குறிப்பாக புரட்டாசி மாதம் முடிந்து முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகை என்பதால் அனைத்து இறைச்சி கடைகளிலும் பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. இதனால், இறைச்சி விற்பனை இன்று காலை முதலே சூடுபிடித்தது. பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவையான வஞ்சிரம், திருக்கை, பால் சுறா, பாறை, ஷீலா, சங்கரா மீன் மற்றும் நண்டு, இறால் ஆகியவற்றை போட்டி போட்டுக் கொண்டு வாங்கிச் சென்றனர். இதனால், அனைத்து இறைச்சி கடைகளிலும் வழக்கத்திற்கு மாறாக கூட்டம் அலைமோதியது.

வ.எண்இறைச்சி1 கிலோ
1ஆட்டிறைச்சி ரூ.1000
2கோழிரூ.180
3வஞ்சிரம் ரூ.650 முதல் - ரூ.700 வரை
4சங்கரா மீன்ரூ.300 முதல் - ரூ.350 வரை
5பன்னி சாத்தான் மீன்ரூ.350
6பாறை மீன் ரூ.350
7கனவா வகை மீன்கள் ரூ.250
8நெத்திலி மீன் ரூ.200
9இறால்ரூ. 550
10நண்டுரூ.860

மேலும், கொடுவா ரூ.640, விலா மீன் ரூ.640, வெள்ள பாறை ரூ.520, நகரை ரூ.470, மண் பாறை ரூ.520, ஊளி ரூ.360, நெத்திலி ரூ.300-க்கும் விற்கப்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், ஆட்டு இறைச்சி மாநகர் பகுதியில் கிலோ ரூ.900 முதல் - 1200 வரை விற்கப்படுகிறது.

விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்ட மீன் வகைகள்
விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்ட மீன் வகைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மீன் விலை அதிகமாக விற்கப்பட்ட போதிலும், அசைவ பிரியர்கள் ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் சென்றனர். தொடர்ந்து நாளை தீபாவளி பண்டிகை நாளில் இதைவிட அதிகளவில் மக்கள் கூட்டம் இருக்கும் என மீன் வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

மதுரை மட்டுமல்லாது தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மீன் சந்தைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. இதில், சென்னை காசிமேடு மீன் சந்தையில் இன்று ஒரே நாளில் ஏராளமான மக்கள் திரண்டதால் மீன் சந்தை திருவிழா போன்று காட்சியளித்தது.

