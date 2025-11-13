ETV Bharat / state

1 ரூபாயில் சென்னை முழுவதும் பயணிக்கலாம்! ’சென்னை ஒன்’ செயலியில் புதிய முறை அறிமுகம்!

சென்னை மாநகர பஸ், மெட்ரோ ரயில், புறநகர் ரயில்கள் ஆகியவற்றுக்கான டிக்கெட்களை ஒரே செயலியில் பெறும் புதிய முறையை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

"சென்னை ஒன்" செயலி
"சென்னை ஒன்" செயலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 13, 2025 at 5:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் (CUMTA) அறிமுகப்படுத்திய 'சென்னை ஒன்' செயலியின் மூலமாக பதிவு செய்பவர்களுக்கு, ஒரு முறை மட்டும் ஒரு ரூபாய் செலுத்தி சென்னை முழுவதும் பயணம் செய்யும் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் பஸ், மெட்ரோ ரயில், புறநகர் ரயில் நிலையம் ஆகியவற்றில் பயணம் செய்யும் வகையில் ’சென்னை ஒன்’ (Chennai One) என்ற செயலியை அறிமுகம் செய்தது. இந்த நிலையில் மேலும், பஸ், மெட்ரோ, மற்றும் புறநகர் ரயில் டிக்கெட்களை பெற ஒரு ரூபாய் டிக்கெட் சலுகை நவம்பர் 13 அன்று தொடங்கப்பட்டது.

பயணிகள் ’BHIM Payments App’ அல்லது ’Navi UPI’ மூலம் பணம் செலுத்தி இந்த சலுகையைப் பெறலாம். இந்த செயலி மூலம் ஒரே QR குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி பஸ், மெட்ரோ, புறநகர் ரயில், ஆட்டோ உள்ளிட்டவற்றில் பயணிக்கலாம்.

ஒரு நகரம், ஒரு செயலி, ஒரு டிக்கெட் என்ற வாக்குறுதியுடன் ’சென்னை ஒன்’ செயலி முதல் மாதத்திலேயே 5 லட்சத்து 50 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான பயனர்களைப் பெற்றுள்ளது. ’சென்னை ஒன்’ செயலியில் BHIM Payments App அல்லது Navi UPI மூலம் பணம் செலுத்தும் போது மட்டுமே இந்த சலுகை பொருந்தும். இந்த சலுகையை பதிவு செய்யப்பட்ட ’சென்னை ஒன்’ கணக்கை ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னைப் மாநகரம் 5,904 சதுர கி.மீ விரிவான போக்குவரத்து திட்டத்தின் மூலம் மக்களும், பொருட்களும் தங்கு தடை இல்லாமல் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்வதை உறுதி செய்யும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த, நிலையான, மற்றும் பாதுகாப்பான போக்குவரத்து சுற்றுச்சூழல் ஏற்படுத்துதல் என்ற தொலைநோக்கு பார்வையுடன், போக்குவரத்து முயற்சியை முன்னெடுத்து செல்வதற்காக அமைகிறது.

இதையும் படிங்க: ''சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகள்'' - நேரில் பார்வையிட்ட ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி குழு!

இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக அனைத்து பொது போக்குவரத்தையும் இணைக்கும் வகையில், ஐ.ஓ.எஸ் மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு தளங்களில் செயல்படக் கூடிய செயலியாக ''சென்னை ஒன்று'' (CHENNAI ONE) மொபைல் ஆப் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

சென்னை ஒன்
ஒரு ரூபாய் டிக்கெட்
CHENNAI ONE TRAVEL APP
CHENNAI ONE APP OFFER
CHENNAI ONE APP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.