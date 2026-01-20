ETV Bharat / state

'தவணை பணம் செலுத்தாததால் பைக் பறிமுதல்' நிதி நிறுவன ஊழியர் மீது தாக்குதல் - நடந்தது என்ன?

யாரிடம் முறையான ஆவணங்கள் இருக்கிறதோ அவரிடம் வாகனம் ஒப்படைக்கப்படும் என காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

மீட்கப்பட்ட நிதி நிறுவன ஊழியர்
மீட்கப்பட்ட நிதி நிறுவன ஊழியர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 20, 2026 at 6:38 PM IST

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தவணை பணத்தை செலுத்தாததால் பைக்கை பறிமுதல் செய்ய முயன்ற நிதி நிறுவன ஊழியர் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கல்குளம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சங்கர். இவர், கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனியார் நிதி நிறுவனம் மூலம் இருசக்கர வாகனம் வாங்கியுள்ளார். இந்த நிலையில் கடந்த 8 மாதமாக நிதி நிறுவனத்திற்கு சங்கர் செலுத்த வேண்டிய தவணை பணத்தை முறையாக செலுத்தவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக அவரை தொடர்பு கொண்டு பணத்தை செலுத்த நிதி நிறுவனம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

ஆனால் சங்கர் தனது வாகனத்தை வேறு ஒருவரிடம் அடமானமாக வைத்து பணத்தை பெற்றுள்ளார். அந்த பணத்தையும் நிதி நிறுவனத்திற்கு செலுத்தவில்லை. இதனிடையே வாகனமும் கல் குளம் பகுதியில் ஓடவில்லை. பணமும் செலுத்தப்படவில்லை என்பதை அறிந்த நிதி நிறுவனத்தினர் வாகனம் எங்கே இருக்கிறது? என்பது தொடர்பாக விசாரணையை தொடங்கினர்.

அப்போது திருநெல்வேலி மாவட்டம், பரப்பாடி அருகே தாமரைகுளம் பகுதியைச் சேர்ந்த விவேகானந்தன் என்ற வழக்கறிஞரிடம் வாகனம் அடமானம் வைக்கப்பட்டது தெரியவந்தது. இந்த நிலையில் கொக்கிரகுளத்தில் உள்ள திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு ஊர் மக்களோடு ஒரு பிரச்னை தொடர்பாக மனு அளிப்பதற்காக விவேகானந்தன் இன்று இருசக்கர வாகனத்தில் வந்துள்ளார்.

வாகனம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் உள்ளே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நிதி நிறுவனத்திற்கு வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து கொடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் நெல்லையப்பன் உள்ளிட்ட இருவர் பைக்கை பின் தொடர்ந்து நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்துள்ளனர். அங்கே நிறுத்தப்பட்ட வாகனத்தை பார்த்து அதனை பறிமுதல் செல்லும் முயற்சியாக வாகனத்தின் பூட்டை உடைத்து அங்கிருந்து வாகனத்தை எடுத்து செல்லும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர்.

இதை பார்த்த வழக்கறிஞர் விவேகானந்தன் தான் கொண்டு வந்த வாகனத்தை வேறொரு நபர் எடுத்துச் செல்வதால் ஆத்திரம் அடைந்து ஊர் மக்களுடன் சேர்ந்து நெல்லையப்பனை தாக்க தொடங்கினார். அவருடன் வந்த நபர் தப்பி ஓடிய நிலையில் சிக்கிய நிதி நிறுவன ஊழியருக்கு பொதுமக்கள் தர்மஅடி கொடுத்தனர். உடனே அங்கு பாதுகாப்புக்கு நின்ற போலீசார் பொதுமக்களிடம் இருந்து நெல்லையப்பனை மீட்டு விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

விசாரணையில் நிதி நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்து கொடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிவித்த நெல்லையப்பன் பல மாதங்களாக நிதி நிறுவனத்திற்கு முறையாக தவணை செலுத்தப்படவில்லை என்று தெரிவித்தார். காவல்துறையினரின் விசாரணையில் விவேகானந்தன் வாகனத்தின் உரிமையாளர் இல்லை என்பதும் தெரிந்தது.

மேலும், வழக்கறிஞர் விவேகானந்தன் வாகனத்தை சங்கரிடம் அடமானமாக பெற்றதும் தெரிய வந்ததை அடுத்து ஆவணங்களை காவல்நிலையம் கொண்டு வருமாறு போலீசார் உத்தரவிட்டனர். தொடர்ந்து நிதி நிறுவன ஊழியரை பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்ற போலீசார் வாகனத்தையும் கைப்பற்றி தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதுதொடர்பாக காவல்துறையினர் தரப்பில் கூறுகையில், ''யாரிடம் முறையான ஆவணங்கள் இருக்கிறதோ? அவரிடம் வாகனம் ஒப்படைக்கப்படும்'' என்று தெரிவித்தனர். மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பலர் இணைந்து ஒருவரை தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

