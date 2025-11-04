''கழிவுநீர் பிரச்சனையை சரி செய்ய வேண்டும்'' - அமைச்சர் பி.டி.ஆரை முற்றுகையிட்ட மக்கள்!
போன ஆட்சியில எதிர்கட்சி எம்எல்ஏவா இங்க இருந்தேன். அப்போதெல்லாம் பிரச்சினை இல்லை. இப்ப நாங்க ஆளுங்கட்சியா இருக்கிறோம். அன்றைக்கு இல்லாத பிரச்சினை இன்றைக்கு எப்படி வந்ததுனு கேட்கிறேன்? என்றார் அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன்.
மதுரை: மதுரை மத்திய தொகுதியில் சாக்கடை பிரச்சனையை சரி செய்யக் கோரி அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜனை முற்றுகையிட்டு தொகுதி மக்கள் முறையீடு செய்தனர். இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிலேயே மிகவும் வித்தியாசமானவர் மதுரை மத்திய தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும், தகவல் தொழில் நுட்ப துறை அமைச்சருமான பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன். தனது தொகுதி பிரச்சனைகளை ஒவ்வொரு முறையும் நேரடியாக மக்களை சந்தித்து கேட்டறிந்து வருவதோடு, அதனை சரி செய்ய தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொள்வார்.
மதுரை மத்திய தொகுதியில் தொடர்ந்து இரண்டு முறை வெற்றி பெற்ற பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலிலும் மூன்றாவது முறையாக வெற்றி பெறுவதற்கு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். அதற்காக வாரம் ஒரு முறை தனது தொகுதியில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் வாழும் மக்களை சந்தித்து, அவர்களிடம் குறைகளை கேட்டு வருகிறார்.
இந்த நிலையில் தனது தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆரப்பாளையம் பகுதியில் இன்று பொதுமக்களிடம் அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் குறைகளை கேட்டுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அவரிடம் பொதுமக்கள், 'எங்கள் பகுதியின் சாக்கடை பிரச்சனையை சரி செய்ய வேண்டும்' என்று வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.
அப்போது, அமைச்சருடன் வந்த நபர்கள் அமைச்சர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை கேளுங்கள் என பொதுமக்களிடம் கூறினர். ஆனால் அதை பொருட்படுத்தாத தொகுதி மக்கள், தொடர்ந்து அமைச்சருடன் வாக்குவாதம் செய்தனர். இதனால் கோபப்பட்ட அமைச்சர், ‘‘நீங்க இப்டியே பேசிக்கிட்டே இருங்க. நான் வாரேன். நான் கேட்கிற கேள்விக்கு நீங்க யாரும் பதில் சொல்லல. போன ஆட்சியில நான் எதிர்கட்சி எம்எல்ஏவா இங்க இருந்தேன். அப்பெல்லாம் இந்த பிரச்சினை இல்லை.
இப்ப நாங்க ஆளுங்கட்சியா இருக்கிறோம். அன்றைக்கு இல்லாத பிரச்சினை இன்றைக்கு எப்படி வந்ததுனு கேட்கிறேன்?” என்றார்.
இதனால் அமைச்சர் பதிலை கேட்டு பொதுமக்கள் குழம்பி நின்றனர். பொதுவாக அமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் நீண்ட நாட்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்தவர் என்பதால், மொழி உரைநடை அவருக்கு சரளமாக இருக்காது. ஆகையால் அவரது பேச்சு புரியாமல் மக்களும் என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் திகைத்தனர். உடன் இருந்த அதிகாரிகளும் என்ன சொல்வது என தெரியாமல் அமைச்சருடன் சென்றனர்.