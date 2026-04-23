ஆட்சி மாற்றம் தேவை என்பதில் மக்கள் உறுதியாக உள்ளனர்- வானதி சீனிவாசன்
கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் தேர்தல் ஆணையம் கண்ணில் மண்ணை தூவி அராஜகம் நடந்து கொண்டிருப்பதாக வானதி சீனிவாசன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : April 23, 2026 at 1:07 PM IST
கோயம்புத்தூர்: தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் தேவை என்பதில் மக்கள் உறுதியாக இருப்பதாக வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் காலை 7 மணி முதல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. காலை முதலே பொதுமக்கள் தங்களது வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு வருகை தந்து வாக்களித்து வருகின்றனர்.
இன்று (ஏப்ரல் 23) காலை 11.00 மணி நிலவரப்படி தமிழ்நாட்டில் 37.56% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. அதிகபட்சமாக திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 42.45% வாக்குகளும், குறைந்தபட்சமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 34.02% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.
திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிடும் கொளத்தூர் தொகுதியில் 37.06% வாக்குகளும், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்டியிடும் சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் 34.44% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூர் தொகுதியில் 36.26% வாக்குகளும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் 37.24% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி போட்டியிடும் எடப்பாடி தொகுதியில் 39.94% வாக்குகளும், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் போட்டியிடும் காரைக்குடி தொகுதியில் 33.80% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில், கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் உள்ள காமராஜர் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடியில் கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியின் வேட்பாளரும், பாஜகவின் தேசிய மகளிரணித் தலைவருமான வானதி சீனிவாசன், தனது வாக்கினை பதிவுச் செய்து ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றினார்.
வாக்களித்த பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த பாஜகவின் தேசிய மகளிரணித் தலைவரும், கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதியின் வேட்பாளருமான வானதி சீனிவாசன், "2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெறுகிறது. பெண்களும், இளைஞர்களும் அதிகளவு வாக்களித்து வருகின்றனர். ஆட்சி மாற்றம் தேவை என்பதில் மக்கள் உறுதியாக இருக்கின்றனர். வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றக் கோரி ஆறு மாத காலமாகப் போராடிக் கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு விரைவில் தீர்வு கிடைக்கும். கோயம்புத்தூர் தெற்கு தொகுதியில் தேர்தல் ஆணையம் கண்ணில் மண்ணை தூவி அராஜகம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. தூங்கி கொண்டு இருப்பவர்களை எழுப்பி கோல்டு காயின், சில்வர் காயின் என ஏமாற்றி வருகின்றனர். கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் இதே போல் டிராமா செய்தனர். இப்போது குப்பைக்கூட எடுக்க வருவதில்லை. நிறைய இடங்களில் வாக்கு பதிவு இயந்திரம் பழுதடைந்துள்ளது" என்று புகார் தெரிவித்துள்ளார்.