'அரசு தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறதா? என்று மக்கள் கேட்கின்றனர்' - முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி
அமலாக்கத்துறையினர் என்னை நெருக்கவில்லை என்று முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 23, 2026 at 4:39 PM IST
தூத்துக்குடி: தவெக ஆட்சியில் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமை என அனைத்தும் நடக்கிறது என்றால் இந்த அரசு தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறதா? என்று மக்கள் கேட்கின்றனர் என்று முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் விமர்சித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சரும், திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் இன்று (மே 23) திமுக மாவட்ட அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "தமிழ்நாடு முழுவதும் லாட்டரி சீட்டு விற்பனை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. அனைத்து இடங்களிலும் கஞ்சா விற்கும் நிலை. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தூங்கிக் கொண்டு இருக்கிறாரா? என்று கேட்கின்ற மனநிலை மக்கள் மத்தியில் வந்துள்ளது. புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம், அதன் தலைவரை விட்டு விட்டு ஆதவ் அர்ஜுனா தான், அந்த கட்சியைக் கைப்பற்றப் போகிறாரா? என அந்த கட்சிக்காரர்களே பேசிக் கொள்கின்றனர்.
விரைவில் தமிழ்நாட்டில் லாட்டரி விற்பனையும் வந்து விடுமோ? என்ற அச்சம் எங்களுக்கும் தமிழ்நாடு மக்களுக்கும் இருக்கின்றது. திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் ரூபாய் 100 தரிசன கட்டணத்தில் மோசடி நடந்து உள்ளது. எனவே, திருக்கோயிலின் ஆணையர் முதல் அனைவரையும் விசாரணை செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கேரளம் இந்தியாவிலுள்ள ஒரு மாநிலம். பாகிஸ்தான் கிடையாது. கன்னியாகுமரியில் கேரளாவிற்கு கனிம வளங்கள் ஏற்றிச் செல்லக்கூடிய நூற்றுக்கணக்கான லாரிகள் அங்கேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் காரணமாக லாரி ஓட்டுநர்கள், லாரி உரிமையாளர்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், கனிம வளங்கள் கொண்டு செல்வது குறித்து அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அதற்குரிய அனுமதி வழங்க வேண்டும், லாரிகளை நிறுத்தி வைக்கக் கூடாது. கன்னியாகுமரிக்கு என்று தனி சட்டம், போட்டு அங்கே உள்ள மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் செயல்படுகிறார் என்றால் அங்கே உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் என்ன செய்கிறார்? இது குறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இந்த ஆட்சியில் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமை என அனைத்தும் நடக்கிறது என்றால் இந்த அரசு தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறதா? என்று மக்கள் கேட்கின்றனர். அமலாக்கத்துறை விசாரணை என்றால் அதை நீதிமன்றம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். என்னுடைய வழக்கை பொறுத்தவரை உயர்நீதிமன்றத்தில் உள்ளது. அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு ஒன்றும் வலியுறுத்தவில்லை, அமலாக்கத்துறை என்னை ஒன்றும் நெருக்கவில்லை.
திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின் யாரை நிறுத்துக்கிறாரோ, அவரை வெற்றி பெற வைப்போம். திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் 50,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவோம். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமையிலான அரசில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் இணைந்திருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி. வாழ்த்துகள்" என்றார்.