''திருவண்ணாமலை அருகே சுடுகாடு ஆக்கிரமிப்பு'' - சடலங்களை புதைக்க முடியாமல் மக்கள் அவதி

Published : February 20, 2026 at 8:27 PM IST

1 Min Read
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் வட்டம், பாலியப்பட்டு கிராமத்தில் மயான நிலம் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதால் சடலங்களைப் புதைக்க முடியாமல் அருந்திய மக்கள் கடுமையான அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.

தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரிகள் இதில் தலையிட்டு உடனே நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தை முற்றுகையிட்டு உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் வட்டம், பாலியப்பட்டு கிராமத்தில் 100-க்கும் மேற்பட்ட அருந்தியர் இன மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்கள் அனைவரும் கூலி வேலைகளில் ஈடுபட்டு, தங்கள் குடும்பங்களை காப்பாற்றி வருகின்றனர். இருப்பினும், இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்ய தனி சுடுகாடு இல்லாததால், அவர்கள் பல்வேறு இடங்களில் உடல்களைப் புதைத்து வந்தனர்.

இதற்கு உள்ளூர் கிராம மக்களிடம் இருந்து கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இதன் விளைவாக, அருந்திய இன மக்கள் தனி சுடுகாடு கேட்டு பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். இந்தக் கோரிக்கையை ஏற்று, அருந்திய இன குடியிருப்புப் பகுதிக்கு அருகில் 15 சென்ட் நிலம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. அங்கு இறந்தவர்களின் உடல்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டு வந்தன.

ஆனால், சில தனி நபர்கள் அந்த நிலத்தை ஆக்கிரமித்து, உடல்களை அடக்கம் செய்யத் தடுத்து வந்தனர். இதற்காக, 2007-ஆம் ஆண்டு திருவண்ணாமலை வருவாய் கோட்டாட்சியர் தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. அப்போது ஆக்கிரமிப்பை அகற்றுவதற்குத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இருப்பினும், கடந்த 18 ஆண்டுகளாக அந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்படாததால் சுடுகாடு பயன்பாட்டுக்கு மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் தலித் விடுதலை இயக்கத்தின் சார்பில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு சில கோரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் வட்டம், பாலியப்பட்டு கிராமத்தில் உள்ள சுடுகாடு ஆக்கிரமிப்பு உடனடியாக அகற்றப்பட வேண்டும். இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காத திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் தர்ப்பகராஜை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: ஓசூர் தனியார் வங்கியில் பண மோசடி - மேலாளரை கண்டித்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போராட்டம்

இதில் அரசு அதிகாரிகள் தலையிட்டு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் மார்ச் மாதம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தை முற்றுகையிட்டு, உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்று தலித் விடுதலை இயக்கம் தமிழக அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. சுடுகாட்டுக்காக தமிழ்நாடு அரசு ஒதுக்கிய நிலத்தை தனி நபர்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ள விவகாரம் அப்பகுதி மக்களிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

