பென்னிகுவிக், நம்மாழ்வார் உள்ளிட்டோர் தமிழர்கள் போற்ற வேண்டிய ஆளுமைகள் - நினைவு விழாவில் பேராசிரியர்கள் புகழாரம்
அன்றைய பிரிட்டிஷ் அரசு முல்லைப் பெரியாறு அணை குறித்து இலாப நட்ட கணக்கு போட்டாலும் கர்னல் பென்னிகுவிக் மக்களின் பசியைப் போக்குவதற்காகத்தான் சிந்தித்தார்.
Published : February 8, 2026 at 11:51 AM IST
மதுரை: பென்னிகுவிக், நம்மாழ்வார், மாதவ் காட்கில் உள்ளிட்டோர் தமிழர்கள் போற்ற வேண்டிய ஆளுமைகள் என மதுரையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேராசிரியர்கள் புகழாரம் சூட்டினர்.
வையை மேலவளவு உழவர் உற்பத்தியாளர் குழு மற்றும் உயிரியியல் காரணிகள் உற்பத்தி மையம் இணைந்து நடத்திய மண்ணை நேசித்த மாண்பாளர்கள் நினைவு விழா நடைபெற்றது. முல்லைப் பெரியாறு அணை உருவாக்கத்திற்குக் காரணமான கர்னல் பென்னிகுவிக், இயற்கை வேளாண் அறிஞர் நம்மாழ்வார், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில் ஆய்வு மேற்கொண்ட மாதவ் காட்கில் ஆகியோரின் நினைவாக நடைபெற்ற இந்த விழாவில் விவசாயிகள், மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் என 100க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். வையை ஒருங்கிணைப்பாளர் கருணாகர சேதுபதி இந்நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்தார். மேலவளவு ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் தங்கம் மலைச்சாமி முன்னிலை வகித்தார். திரைப்பட நடிகர் தாமிரபரணி மதியழகன் சார்பாக கலைநிகழ்வுகள் நடைபெற்றன.
சென்னை கிறித்துவக் கல்லூரி தாவரவியல் துறையின் ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் லெஸ்லி லாரன்ஸ் தனது வாழ்த்துரையில், "குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்ற தமிழர்களின் திணைக் கோட்பாட்டை ஒவ்வொரு விவசாயிகளும் அறிந்திருக்க வேண்டும். 3 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே காலத்தை கணித்து விவசாயம் மேற்கொண்டவர்கள் தமிழர்கள். அதனை முறையாக ஆவணப்படுத்தியும் வைத்திருந்தனர். இது வேறு எந்த உலக மொழிகளிலும் கிடையாது" என்றார்.
இந்திய ராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்ற மேலூரைச் சேர்ந்த லெப்டினன்ட் கர்னல் சத்தியமூர்த்தி தனது சிறப்புரையில், '50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நமது நாட்டின் மொத்த உற்பத்தி மதிப்பில் விவசாயத்தின் பங்கு மிக அதிகம். ஆனால் இன்று உற்பத்தி துறை அந்த இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. ஆனால் விவசாயத்தின் பங்கு 15 விழுக்காடு மட்டுமே. இன்றைக்கும் 50 விழுக்காடு மக்கள் விவசாயத்தை சார்ந்துதான் வாழ்கின்றனர். இதன் காரணமாக அரசு விவசாயத்தை சற்று உயிரோட்டமாக வைத்துள்ளது" என்றார்.
மதுரைக் கல்லூரி விலங்கியத் துறையின் ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் தினகரன் கூறுகையில், "மாதவ் காட்கிலால் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையைக் காப்பாற்ற உருவாக்கப்பட்ட அறிக்கை காட்கில் அறிக்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவர் இந்த மலையை அடிப்படையாகக் கொண்டு 'நீர்க்கோபுரம்' என்ற நூலை உருவாக்கியுள்ளார். மண், மலை, காடுகளை அழிக்கும் மாஃபியாக்களால் நமது பூமி சூறையாடப்பட்டு வருகிறது. மண்ணின் மேலடுக்கு உருவாக குறைந்த 200லிருந்து 300 ஆண்டுகள் ஆகும்" என்றார்.
டங்ஸ்டன் எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் தலைவரும் விவசாயிமான குறிஞ்சிக் குமரன் பேசுகையில், "முல்லைப் பெரியாறு அணை முதல் கருத்துரு ராமநாதபுரம் சமஸ்தானத்தில் அமைச்சராக இருந்த முத்திருளப்பபிள்ளையிடமிருந்துதான் 1790களில் தொடங்குகிறது. இதுகுறித்து ஆங்கிலேயர் காலத்தில் பல்வேறு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு கிடப்பில் போடப்பட்டன. பிறகு 1875களில் இப்பகுதியில் நிகழ்ந்த தாது வருடப் பஞ்சத்தின்போது நிறைய மக்கள் பசியால் இறந்து போனதைக் கண்ட ஆங்கிலேயர்கள் முல்லைப் பெரியாறு அணை குறித்து சிந்திக்கத் தொடங்கி, கர்னல் பென்னிக்குவிக் அதனை செய்து முடித்தார். அந்தக் காலகட்டத்தில் மேலூரில் மட்டும் 1800 கண்மாய்கள் இருந்ததாகப் புள்ளி விபரங்கள் கூறுகின்றன. அன்றைய பிரிட்டிஷ் அரசு முல்லைப் பெரியாறு அணை குறித்து லாபநட்ட கணக்கு போட்டாலும் கர்னல் பென்னிகுவிக், மக்களின் பசியைப் போக்குவதற்காகத்தான் சிந்தித்தார்" என்றார்.
சென்னை கிறித்தவக் கல்லூரி தாவரவியல் துறையின் ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் நரசிம்மன் கூறுகையில், "நம்மாழ்வார் கூறியதைப் போன்று கற்றுக் கொள்வதற்கான அறிவு வெளியேதான் உள்ளது. பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கண்டறியப்பட்ட 'தில்லை நாயகம்' நெல்லை, ஆய்வகத்தில் கொடுத்து ஆய்வு மேற்கொண்டபோதுதான் அதன் சிறப்புக்கூறுகள் தெரிய வந்தன. இந்த ஆய்வுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.1 லட்சம் ஆகும். இதனை எவ்வாறு விவசாயி செய்ய முடியும்? ஆகையால் அதற்கான கட்டமைப்பு வசதிகள் இருந்தால்தான் அனைத்துப் பயிர்களையும் நாம் ஆய்வு செய்து, அதன் கூறுகளை வெளிக் கொண்டு வர முடியும்' என்றார்.
இந்நிகழ்வில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட கத்திரிக்காய் வகைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு, அதுகுறித்து விவசாயிகள் பார்வையாளர்களுக்கு விளக்கினர். மேலும் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் 'கல்யாண முருங்கை' குச்சியும், மரக்கன்றுகளும், தாவர விதைகளும் வழங்கப்பட்டன. நிறைவாக தென் மதுரையின் செந்நெல் என்று அழைக்கப்படும் தில்லை நாயகம் அரிசியில் சமைக்கப்பட்ட பல்வேறு வகையான உணவை வழங்கியதுடன், அந்த அரிசியின் மருத்துவ சிறப்புக் குறித்து விவசாயிகள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.