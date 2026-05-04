பென்னாகரத்தில் வெற்றி பெறப்போவது யார்?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பென்னாகரம் தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் ஜிகேஎம்.தமிழ்க்குமரன்(காங்கிரஸ்), அதிமுக தரப்பில் வி.செல்வம் (பாமக), நாதக-வின் டி.டி.பழனியம்மாள், தவெக சார்பில் எஸ்.கஜேந்திரன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 5:30 AM IST
தருமபுரி: தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் சட்டமன்ற தொகுதியில், வெற்றி பெறப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
பென்னாகரம் தொகுதி எப்போதும் பாமக மற்றும் திமுக இடையே நேரடி மோதல் நிலவும் களமாக உள்ளது. ஆனால், இந்த முறை பாமகவின் உள்கட்சி பூசலால் தேர்தல் களம் மாறியுள்ளது.
பென்னாகரம் தொகுதியில், பாமக கௌரவத் தலைவராக இருந்த ஜி.கே.மணி, 1996, 2001இல் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
2006இல் திமுக வேட்பாளர் பெ.ந.பெரியண்ணன், அதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.ஆர்.வெற்றிவேலை தோற்கடித்து சட்டமன்ற உறுப்பினரானார். 2010ல் பெரியண்ணன் மறைவை அடுத்து நடந்த இடைத்தேர்தலில், அவருடைய மகன் பெ.ந.பெ. இன்பசேகரன் வெற்றி பெற்றார்.
ஆனால், 2011இல், திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட மீண்டும் போட்டியிட்ட பெ.ந.பெ. இன்பசேகரனை, அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த சிபிஎம் வேட்பாளர் நஞ்சப்பன் 11,543 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2016இல் நடந்த சட்டடமன்ற தேர்தலில், திமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட பெ.ந.பெ.இன்பசேகரன் 76,848 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அந்த தேர்தலில் பாமக தனித்துப் போட்டியிட்டது. பென்னாகரத்தில் போட்டியிட்ட அன்புமணி ராமதாஸ் 58402 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தை பிடித்தார்.
2021-இல் திமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட பெ.ந.பெ.இன்பசேகரன் 84,937 தோல்வியை தழுவினார். அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் ஜி.கே.மணி 1,06,123 வாக்குகள் பெற்று, 21 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளரை தோற்கடித்தார்.
2026 கள நிலவரம்
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாமக சார்பில் வி.செல்வம் களம் இறக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த தொகுதியை திமுக கூட்டணி, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கியுள்ளது. இதில், பாமக முன்னாள் தலைவரும், தற்போதைய பாமக எம்எல்ஏ ஜி.கே.மணியின் மகனுமான ஜி.கே.எம். தமிழ்க்குமரன் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிடுகிறார். இது பாமகவிற்கு பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தவெக சார்பில் எஸ்.கஜேந்திரன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் டி.டி.பழனியம்மாள் உள்பட மொத்தம் 22 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.
இந்த தொகுதியில், மொத்தம் 2,60,751 வாக்காளர் உள்ளனர்.
தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் தருமபுரி செட்டி கரைஅரசு பொறியியல் கல்லூரியில் எண்ணப் பட உள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு 14 மேஜைகள் வீதம் எண்ணப்பட உள்ளது 14 மேற்பார்வையாளர்கள் வாக்கு எண்ணிக்கை உதவியாளர்கள் 14 நபர்கள் நொன்பார்வையாளர்கள் 14 பேர் மற்றும் தபால் வாக்கு என்னும் மேஜைகள் 5 அமைக்கப்பட்டு தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை மேற்பார்வையாளர் ஐந்து பேர் வாக்கு எண்ணிக்கை உதவியாளர் 10 பேர் நூன்பார்வையாளர் ஐந்து பேர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். 23 சுற்றுகள் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது.