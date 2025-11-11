ETV Bharat / state

பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய்... டாஸ்மாக் விற்பனையாளருக்கு அதிரடி உத்தரவு!

நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதல் தொகையை வசூலித்தது முறையற்ற வணிகம் என நுகர்வோர் தீர்ப்பாயம் தெரிவித்துள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2025 at 7:57 PM IST

சென்னை: மது பாட்டில்களுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலித்ததற்காக 5 ஆயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க மாதவரம் டாஸ்மாக் கடை விற்பனையாளருக்கு சென்னை நுகர்வோர் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை செம்பியம் பகுதியை சேர்ந்த தேவராஜன் என்பவர் மாதவரம் ரவுண்டானா பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுபான கடையில் கடந்த மார்ச் மாதம் 240 ரூபாய் மதிப்புள்ள மதுபானத்தை வாங்கியுள்ளார்.

அப்போது பாட்டிலில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதலாக 10 ரூபாயை டாஸ்மாக் கடை விற்பனையாளர் வசூலித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக டாஸ்மாக் கடை விற்பனையாளரிடம் முறையிட்ட போது, எந்த ஒரு பதிலும் அளிக்காமல், தகாத வார்த்தைகளால் பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது. இது வாடிக்கையாளருக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும், அரசு நிர்ணயித்த விலையை விட தன்னிடம் இருந்து கூடுதலாக வசூலிக்கப்பட்ட 10 ரூபாயை திரும்ப வழங்க உத்தரவிடக் கோரியும், தனக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கு 1 லட்ச ரூபாய் இழப்பீடாகவும் வழங்க வேண்டும் என சென்னை நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் தேவராஜன் புகார் அளித்திருந்தார்.

இந்த புகாரை விசாரித்த தீர்ப்பாய உறுப்பினர்கள் கோபிநாத், கவிதா கண்ணன், ராமமூர்த்தி அமர்வு, நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதல் தொகையை வசூலித்தது முறையற்ற வணிகம் எனக் கூறி மாதவரம் ரவுண்டானா டாஸ்மாக் கடை விற்பனையாளர் 5 ஆயிரம் ரூபாய் இழப்பீட்டை வாடிக்கையாளர் தேவராஜனுக்கு இரண்டு மாதங்களில் வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.

இரண்டு மாதங்களில் இழப்பீட்டு தொகையை வழங்காவிட்டால் ஆண்டிற்கு 9% வட்டியுடன் இழப்பீட்டை செலுத்த வேண்டும் எனவும் உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

