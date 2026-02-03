அண்ணா நினைவு நாள்: மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக அமைதி பேரணி
அண்ணா நினைவு நாளை ஒட்டி இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் சென்னையில் பல்வேறு கோயில்களில் சமபந்தி விருந்து நடைபெற்றது.
Published : February 3, 2026 at 3:19 PM IST
சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாவின் 57-வது நினைவு நாளையொட்டி திமுக சார்பில் இன்று அமைதி பேரணி நடைபெற்றது.
முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாவின் 57-வது நினைவு நாள் தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. இதனையொட்டி திமுக சார்பில் அதன் தலைவரும் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் அமைதிப் பேரணி நடைபெற்றது.
சென்னை வாலாஜா சாலை சந்திப்பு முதல் மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அண்ணா நினைவிடம் வரை இரண்டு கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த அமைதிப் பேரணி நடைபெற்றது. இந்த அமைதிப் பேரணியில் திமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகள், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு நடை பயணமாக அண்ணா நினைவிடத்திற்கு சென்றடைந்தனர்.
மேலும் அண்ணாவின் நினைவு நாளை அனுசரிக்கும் விதமாக வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி ஏராளமான கட்சி தொண்டர்களும் இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்டனர்.
அமைதி பேரணி காரணமாக வாலாஜா சாலை முதல் மெரினா காமராஜர் சாலை வரை போக்குவரத்து முழுவதுமாக துண்டிக்கப்பட்டது. அமைதிப் பேரணியாக சென்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அண்ணாவின் நினைவிடத்தில், மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர்.
திமுக சார்பில் வீரவணக்க முழக்கங்கள் எழுப்பி தொண்டர்கள் அனைவரும் அண்ணாவின் நினைவு இடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினர். இந்த அமைதி பேரணியில் ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொண்டனர்.
மேலும் அமைதி பேரணியில் கலந்து கொண்டவர்களில் பலர் கருப்பு மற்றும் சிவப்பு உடைகளை அணிந்து வந்து அண்ணாவிற்கு மரியாதை செலுத்தினர். அண்ணா நினைவிடத்தை தொடர்ந்து அருகாமையில் உள்ள முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் நினைவிடத்திற்கும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் மலர் வளையம் வைத்து மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
அண்ணாவின் நினைவுயொட்டி திமுக சார்பில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன. அண்ணா நினைவு நாளை ஒட்டி இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் சென்னை உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள கோயில்களில் சமபந்தி விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொண்டு உணவு அருந்தினர். இது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுகவினர் அண்ணாவின் சிலை மற்றும் புகைப்படத்திற்கு இன்று அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.