ஆன்மிகத்தை அரசியலாக்கி சமூக ஒற்றுமையை சீர்குலைப்பதை ஏற்க முடியாது - சிபிஎம் பாலபாரதி

பேரணியில் கலந்து கொண்ட இஸ்லாமிய பெண்கள், “முருகனை மீட்போம், கருப்பனை காப்போம்” போன்ற முழக்கங்களை எழுப்பி மத நல்லிணக்கத்தின் வலிமையை வெளிப்படுத்தினர்.

மதுரையில் நடைபெற்ற மத நல்லிணக்க பேரணி
மதுரையில் நடைபெற்ற மத நல்லிணக்க பேரணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 14, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
மதுரை: ஆன்மிகத்தை அரசியலாக்கி சமூக ஒற்றுமையை சீர்குலைப்பதை ஏற்க முடியாது முடியாது என சிபிஎம் மத்திய குழு உறுப்பினர் பாலபாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றவேண்டும் என்ற அவசர தீர்ப்பை எதிர்த்து மத நல்லிணக்க மக்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில், அமைதி நல்லிணக்கப் பேரணியானது இன்று (டிசம்பர் 14) ராஜா முத்தையா மன்றம் அருகில் தொடங்கி உலகத் தமிழ் சங்கம் வரை நடைபெற்றது.

இப்பேரணியில் மத்திய குழு உறுப்பினர் கே. பாலபாரதி, மக்கள் கண்காணிப்பாக்கம் வழக்கறிஞர் ஹென்றி தீபன், மனிதநேய மக்கள் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அப்துல் சமது, ஆதித்தமிழர் பேரவை தலைவர் அதியமான், ஆதித்தமிழர் கட்சி தலைவர் கு. ஜக்கையன், வழக்கறிஞர் வாஞ்சிநாதன், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மாநில துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனியமுதன், சிபிஎம் மதுரை மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் மா.கணேசன், மாநில குழு உறுப்பினர் இரா. விஜயராஜன் மற்றும் மக்கள் அதிகாரம் சிபிஐ (எம்–எல்) உள்ளிட்ட பல்வேறு மதங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் பெருந்திரளாக கலந்துகொண்டனர்.

பேரணியில் பங்கேற்ற மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய குழு உறுப்பினர் கே. பாலபாரதி பேசுகையில், “மதுரை மக்களிடையே காலங்காலமாக அமைதியும் சகோதரத்துவமும் நிலவி வருகிறது. மத நல்லிணக்கத்தைப் பாதுகாக்கும் அமைப்புகள் இங்கே வலுவாக உள்ளன. அந்த மரபை சீர்குலைக்கும் முயற்சிகள் யாரால் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், அதை மக்கள் ஒன்றுபட்டு முறியடிக்க வேண்டும்.

நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் மக்களின் நம்பிக்கையைப் பாதுகாக்கும் வகையில் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆனால் வெளி மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சில சமூக விரோத சக்திகள், ஆன்மிகத்தின் பெயரில் இங்கே ஊடுருவி, மக்களிடையே பிளவு ஏற்படுத்த முயல்கின்றனர். இத்தகைய சக்திகளை அனைத்து அமைப்புகளும் ஒன்றிணைந்து அழிக்க வேண்டும்.

மத நல்லிணக்க பேரணியில் கோஷமிட்டு சென்ற மக்கள்
மத நல்லிணக்க பேரணியில் கோஷமிட்டு சென்ற மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

திருப்பரங்குன்றம் மலையில் பல ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இருந்து வரும் வழிபாட்டு மரபு தெளிவானது. எந்த தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டதோ, அதே தூணில் அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் மூன்று முறை தீபம் ஏற்றப்பட்டது. அதை மக்கள் ஏற்றுக் கொண்டார்கள். வழிபாடும் அமைதியாக நடைபெற்றது. அதேதான் இந்த ஆண்டும் நடந்தது.

மதுரை உயர்நீதிமன்றம் மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை உள்ளது. ஆனால் மக்கள் ஒற்றுமையை பாதிக்கும் வகையில் தொடர்ந்து கருத்துகள் முன்வைக்கப்படுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ், இந்து முன்னணி போன்ற அமைப்புகள் களத்தில் இறங்கி, மக்களைப் பிளவுபடுத்தும் செயலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. வட மாநிலங்களில் இந்து பண்டிகைகள் எவ்வாறு கலவரமாக மாற்றப்பட்டதோ, அதே முயற்சியை திருப்பரங்குன்றத்தை ‘தெற்கின் அயோத்தி’ எனக் கூறி இங்கே உருவாக்க முயல்கிறார்கள்.

கார்த்திகை தீபம் இந்த ஆண்டும் அமைதியாக நடந்தது. பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து தீபத்தை வழிபட்டு அமைதியாக வீடு திரும்பினர். அந்த நேரத்தில் மதுரை காவல்துறை மிக நேர்த்தியாகவும் பொறுப்புடனும் செயல்பட்டது. ஆனால் தற்போது, ஆன்மிகத்தின் பின்னால் ஒளிந்துகொண்டு, சிலர் வீடு வீடாகச் சென்று சாதி, மத அடிப்படையில் மக்களைத் தூண்டி, சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இது மிகவும் அபாயகரமான போக்கு.

தமிழ்நாடு அறிவியலும் மனிதநேயமும் வளர்ந்த மண். பெரியார் போன்ற சிந்தனையாளர்கள் இந்த மண்ணில் தோன்றியுள்ளனர். ஆன்மிகம் என்பது தனிநபரின் உரிமை. யார் வேண்டுமானாலும் எந்த கடவுளையும் வழிபடலாம். அதனை அரசியலாக்கி, மனித சுதந்திரத்தையும் சமூக ஒற்றுமையையும் பாதிப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.

திருப்பரங்குன்றத்தைச் சுற்றியுள்ள சிறு வியாபாரிகள், விவசாயிகள், பொதுமக்கள் அனைவரின் வாழ்வாதாரமும் அங்கு நிலவும் அமைதியுடன் தொடர்புபட்டிருக்கிறது. தை மாதத்தில் வரும் திருவிழாக்களும், வழிபாடுகளும் மரபுப்படி அமைதியாக நடைபெற வேண்டும். அதைவிட முக்கியமானது, இந்து, இஸ்லாமிய, கிறிஸ்தவ மக்களின் ஒற்றுமை.

இந்த ஒற்றுமையைக் காக்கும் அடையாளமாகத்தான் இந்த மத நல்லிணக்க பேரணி நடைபெறுகிறது. ஒற்றுமை தான் எங்களுடைய உயிர் மூச்சு. பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் போன்ற அமைப்புகளின் வகுப்புவாத அரசியலுக்கு நாம் பலியாகி விடக்கூடாது. தமிழ்நாட்டு மக்கள், மதுரை மக்கள் ஒன்றுபட்டு இதை முறியடிப்பார்கள் என்பதில் எங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது” என்று பேசினார்.

