ETV Bharat / state

விடுதலை புலிகளின் பொன்விழாவை உலக தமிழர்கள் கொண்டாடி மகிழ வேண்டும் - பழ. நெடுமாறன்

"தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசு இப்போது தான் பதவியேற்றுள்ளது. அவர்களுக்கு 6 மாதம் அவகாசம் கொடுத்தால்தான் என்னென்ன திட்டம் வைத்துள்ளார்கள் என்பது தெரியும்" என பழ. நெடுமாறன் கூறியுள்ளார்.

தமிழீழ நினைவேந்தல் மற்றும் அஞ்சலி நிகழ்ச்சிக்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பழ. நெடுமாறன்
தமிழீழ நினைவேந்தல் மற்றும் அஞ்சலி நிகழ்ச்சிக்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பழ. நெடுமாறன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 19, 2026 at 10:05 AM IST

|

Updated : May 19, 2026 at 10:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: "விடுதலை புலிகளின் பொன்விழாவை உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழர்கள் கொண்டாடி மகிழ வேண்டும்" என உலகத் தமிழர் பேரமைப்பின் தலைவர் பழ. நெடுமாறன் கூறியுள்ளார்.

ஈழ போரில் உயிரிழந்த தமிழர்களை நினைவுகூரும் வகையில் ஆண்டு தோறும் மே 18 அன்று 'முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு நாள்' உலக தமிழர்களால் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்தவகையில், நேற்று மே 18 என்பதால், உலகத் தமிழர் பேரமைப்பு சார்பில் அதன் தலைவர் பழ. நெடுமாறன் தலைமையில் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

தஞ்சாவூரில் உள்ள முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு மன்றத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் ஏராளமானோர் கலந்துக் கொண்டு மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி விடுதலைக்காக உயிர்நீத்த தமிழீழ மக்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.

உலகத் தமிழர் பேரவை தலைவர் பழ. நெடுமாறன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிகழ்வின் இறுதியாக பழ. நெடுமாறன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "பிரபாகரன் போராட்டத்திற்கு எந்தவொரு நாடும், அரசும் உதவ முன் வரவில்லை. உலகெங்கிலும் இருந்த தமிழர்கள் அளித்த சிறுசிறு நன்கொடைகளை வைத்தே சிங்கள அரசுக்கு எதிராக அவர் போராடினார்.

அவர் வைத்திருந்த பெரும்பாலான ஆயுதங்கள் அனைத்து சிங்கள ராணுவத்திடம் இருந்து போரிட்டு பெறப்பட்டவை. விடுதலை புலிகளின் பொன்விழாவை உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழர்கள் கொண்டாடி மகிழ வேண்டும். அதற்கு அனைவரும் துணை நிற்க வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசு இப்போது தான் பதவியேற்றுள்ளது. சுமார் 6 மாதங்களாவது அவகாசம் கொடுத்தால் தான் அவர்கள் என்னென்ன திட்டம் வைத்துள்ளார்கள் என்பது தெரியும். புதிய அரசு தொடர்ந்து நீடிக்க முதலமைச்சர் விஜய்-க்கு வாழ்த்துக்கள்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: தொழிற்சாலை மாசு காரணமாக மதுரை மக்கள் அவதி; மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் மனு

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்விற்கு ஈரான் போரை காரணமாக மத்திய அரசு சுட்டிக்காட்டலாம். ஆனால், இதற்கு முன்பு உலகம் முழுவதிலும் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்திருந்த போது, இந்திய அரசு விலையை குறைக்கவில்லை.

ஏன் அரசு விலையைக் குறைக்க மறுத்தது? பெட்ரோல், டீசல் மூலம் கிடைக்கும் பணத்தை அரசு என்ன செய்கிறது? என்பது குறித்த விளக்கத்தை பிரதமர் மோடி அளிக்க வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

இந்த நினைவேந்தல் மற்றும் அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சியில், உலக தமிழர் பேரமைப்பின் நிர்வாகிகளான அயனாபுரம் முருகேசன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

Last Updated : May 19, 2026 at 10:14 AM IST

TAGGED:

பழ நெடுமாறன்
PAZHA NEDUMARAN
TAMIL EELAM
TAMIL TIGERS
MULLIVAIKKAL REMEMBRANCE DAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.