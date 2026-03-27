பாஜகவை கடுமையாக எதிர்ப்பது ஏன்? - பழ.நெடுமாறன் விளக்கம்
பாஜக கூட்டணியை முறியடிக்கும் வகையில் திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவளித்து வாக்களிக்குமாறு தமிழர் தேசிய முன்னணி நிறுவன தலைவர் பழ.நெடுமாறன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
Published : March 27, 2026 at 6:40 PM IST
தஞ்சாவூர்: பாஜகவை கடுமையாக எதிர்த்து போராடுவதற்கான காரணம் குறித்து தமிழர் தேசிய முன்னணி நிறுவன தலைவர் பழ.நெடுமாறன் விளக்கமளித்துள்ளார்.
தஞ்சாவூரில் தமிழர் தேசிய முன்னணி நிறுவன தலைவர் பழ.நெடுமாறன் தலைமையில் இந்த அமைப்பின் தலைமை செயற்குழு கலந்தாய்வுக் கூட்டம் அண்மையில் நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களுக்கு சந்தித்த பழ.நெடுமாறன் பேசுகையில், "தமிழ்நாட்டில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தல் இதற்கு முன் நடைபெற்ற தேர்தல்களை விட மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தேர்தல் ஆகும். தமிழ் மொழி, தமிழர், தமிழக நலன்கள் ஆகியவற்றுக்கு எதிராகத் தொடர்ந்து செயல்படுவதை பாஜக நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.
அந்த வகையில் இந்தி, சமஸ்கிருதம் திணிப்பு, தமிழ்த் தேசியம் உட்பட மொழி வழி தேசிய உணர்வுகளை அடக்கி ஒடுக்கவும் முற்படுவதோடு, இந்து மதவாதத் தேசியத்தைத் தூக்கிப் பிடிக்கவும் பாஜக பல கட்சிகளை கூட்டணி சேர்த்துக் கொண்டு களம் இறங்கியுள்ளது. இந்த பேரபாயத்தை முறியடிக்க வேண்டியது தமிழர்களின் முதன்மையான கடமையாகும்.
மேற்கண்ட கடமையை முழுமையாக நிறைவேற்றும் நோக்கத்துடனும், ஜனநாயக கடமை ஆற்றும் நோக்கத்துடனும், பாஜக கூட்டணியை முறியடிக்கும் வகையில் திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவளித்து வாக்களிக்க முன்வருமாறு தமிழக மக்களை தமிழர் தேசிய முன்னணி வேண்டிக் கொள்கிறது" என கூறினார்.
மேலும் பாஜகவை விமர்சித்த பழ.நெடுமாறன், “தமிழர் தேசிய முன்னணியை சேர்ந்தவர்கள் திமுகவிற்கு ஆதரவாக தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவார்கள். பாஜக மொழி வழி நலன்களுக்கு எதிரானது, அந்த வகையில் மத்திய அரசு சமீபத்தில் ’பாரதிய பாஷா சமிதி’ என்ற பெயரில் ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஆரியர்கள் வெளிநாட்டில் இருந்து இந்தியாவிற்கு குடியேறியவர்கள் என்பது தவறு. மேலும் ஆரியர்கள் இந்தியாவின் பூர்வீக குடிகள், மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மொழிகளும் தமிழ் உள்பட சமஸ்கிருதத்திலிருந்து பிறந்த கிளை மொழிகள் என இந்த இரண்டு நோக்கத்தையும் நிறைவேற்றுகின்ற வேலைக்காக பாரதிய பாஷா சமிதி அமைத்து செயல்பட தொடங்கிவிட்டனர்.
அனைத்து மாநிலங்களில் உள்ள மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் ஐஐடி நிறுவனங்களில் ‘பாரதிய பாஷா சமிதி’யின் கொள்கைக்கான கருத்தரங்கை நடத்தி முடித்துவிட்டனர். அடுத்து இந்த தேர்தல் முடிந்தவுடன் அனைத்து மாநிலங்களிலும் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகளில் இரண்டு நோக்கங்களை மக்களிடையே, மாணவர்களிடையே பரப்புவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட உள்ளனர். எனவே தான் பாஜகவை கடுமையாக எதிர்த்து போராடுவதற்கு எங்களது ஆதரவு உண்டு” என்று கூறினார்.
இக்கூட்டத்தில் தமிழர் தேசிய முன்னணி நிர்வாகிகள் முருகேசன், முத்தமிழ்மணி, கென்னடி தமிழ்மணி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.