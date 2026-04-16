மத்திய அரசின் திட்டங்களை பின்பற்றிய மாநிலங்கள் வஞ்சிக்கப்படும் நிலை - பழ. நெடுமாறன் குற்றச்சாட்டு

வடஇந்திய மாநிலங்களில் குறிப்பாக இந்தி பேசும் மாநிலங்களில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க மத்திய அரசு திட்டம் வகுத்திருப்பதாக பழ நெடுமாறன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

பழ நெடுமாறனுடன் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன்
பழ நெடுமாறனுடன் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன்
Published : April 16, 2026 at 1:33 PM IST

மதுரை: தொகுதி வரையறை மசோதா மூலமாக, குடும்பக் கட்டுபாட்டுத் திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்திய தென் மாநிலங்களை சிறுபான்மையாக்க மத்திய அரசு முயற்சிக்கிறது என தமிழர் தேசிய முன்னணியின் தலைவரும், மதுரை மத்திய தொகுதியின் முன்னாள் சட்டப் பேரவை உறுப்பினருமான பழ. நெடுமாறன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தி.மு.க தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து மதுரை பேச்சியம்மன் படித்துறை அருகே தமிழர் தேசிய முன்னணி சார்பாக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அதன் தலைவர் பழ.நெடுமாறன் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.

அப்போது அவர், “தமிழ்நாடும் மேற்குவங்கமும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டப் பேரவை தேர்தல்களை எதிர்நோக்கியுள்ள நிலையில், இந்த நேரத்தில் இந்திய நாடாளுமன்றத்தை அவசர அவசரமாக கூட்டுவதன் மர்மம் என்ன?

இந்திய நாடாளுமன்றம் புதிதாகக் கட்டி முடிக்கப்பட்ட போதே, 543 பேர் அமரும் வகையில் உள்ள இந்த நாடாளுமன்றத்தில் 800 பேர் அமரக்கூடிய வகையில் நாற்காலிகள் கொண்ட கட்டடத்தை கட்ட வேண்டிய அவசியம் என்ன?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

கூட்டத்தில் பழ நெடுமாறன்
கூட்டத்தில் பழ நெடுமாறன்

ஜவஹர்லால் நேரு முதற்கொண்டு மோடி முதல் தடவையாக பிரதமர் பதவியை ஏற்ற நாள் வரை வெள்ளைக்காரர்கள் கட்டிய நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து தான் பணிகளை கவனித்து வந்தனர்.

மக்கள்தொகை குறைப்பு குற்றமா?

இந்த சூழலில், புதிய நாடாளுமன்றம் கட்டுபவர்கள் நவீன வசதிகளுடன் கட்டினால் பரவாயில்லை. ஆனால் 800 பேருக்கும் மேல் அமரும் வகையில் கட்டியது ஏன்? என்ற கேள்விக்கு இப்போது தான் விடை கிடைத்திருப்பதாக நெடுமாறன் தெரிவித்தார்.

தொகுதி மறுவரையறை, மக்கள்தொகையின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும். இதனால், வட இந்திய மாநிலங்களில் குறிப்பாக இந்தி பேசும் மாநிலங்களில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க மத்திய அரசு திட்டம் வகுத்திருப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தை கொண்டு வந்த போது, அதனை முழுமையாக தமிழ்நாடும், தென் மாநிலங்களும் ஏற்று செயல்படுத்தின. ஆனால் வட மாநிலங்கள் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்தை கொஞ்சமும் பொருட்படுத்தவில்லை. அதன் விளைவாக அங்கு மக்கள்தொகை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

சிறுபான்மையாக்கப்படும் தென் மாநிலங்கள்

உ.பி.யில் 80 பேர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்றால், புதிய திட்டத்தின்படி தொகுதி வரையறை செய்யும் போது 120 தொகுதிகள் அங்கே உருவாக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் 40 தொகுதிகளுக்கு மேல் அவர்கள் உயர்த்த வாய்ப்பில்லை என்று பழ.நெடுமாறன் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மத்தியில் ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டுமென்றால், இனி இந்தி பேசும் மாநிலங்களில் மட்டும் வெற்றி பெற்றால் போதும். அவர்களே தொடர்ந்து ஆளுவார்கள். நாம் எவ்வளவு தலைகீழாக நின்றாலும், நம்மால் ஒருபோதும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இதனைத் திட்டமிட்டு செய்கிறார்கள். இதற்கான மசோதாவை தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்க மாநில எம்பிக்கள் வர இயலாத நேரம் பார்த்து நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வர முயல்கிறார்கள்” என்றார்.

சமஸ்கிருதமே மொழிகளின் தாய்மொழி

அடுத்ததாக தமிழ் மொழி தொடர்பாக பேசிய பழ. நெடுமாறன், “பாரதிய பாஷா சமிதி என்ற பெயரில் மொழி அமைப்பு ஒன்றை கொண்டு வருகிறார்கள். இந்திய மற்றும் உலக மொழியியல் அறிஞர்கள், இந்தியாவிலுள்ள எல்லா மாநில மொழிகளையும் ஆராய்ந்து பார்த்து, அதனை ஐந்து மொழிக் குடும்பங்களாகப் பிரித்துள்ளனர்.

  1. இந்திய-ஆரிய மொழிக்குடும்பம்
  2. திராவிட மொழிக் குடும்பம்
  3. ஆஃப்ரோ-ஆசிய மொழிக்குடும்பம்
  4. சீன-திபெத்திய மொழிக்குடும்பம்
  5. அந்தமான் மொழிக்குடும்பம்.

இந்தப் பகுப்பு மொழியியல் இலக்கணப்படி அறிஞர்கள் வகுத்ததாகும். ஆனால், இதற்கு மாறாக இவர்கள் புதிய பகுப்பினை உருவாக்குகிறார்கள். அதாவது, இந்தியாவில் தமிழ் உட்பட அனைத்து மொழிகளையும் உள்ளடக்கிய சமஸ்கிருத மொழிக்குடும்பம் மட்டுமே உண்டு என நிறுவ முயல்கிறார்கள். இம்மொழிகள் அனைத்தும் சமஸ்கிருதத்திலிருந்து கிளைத்தவையே தவிர, தாமாக உருவாகியவை அல்ல என்கிறார்கள். இதற்காக இந்தியாவிலுள்ள மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள், ஐஐடிகளில் இதற்காக கருத்தரங்குகள் நடத்துவதுடன் பாடத்திட்டங்களும் உருவாக்கியும் விஷ விதையை விதைத்து விட்டார்கள்.

தமிழுக்கு பேராபத்து

எழுத்தே இல்லாத ஒரு மொழி இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மொழிகளுக்கும் தாய் என்று சொல்லத் துடிக்கின்ற ஒரு பச்சையான பொய் இங்கே பரப்பப்படுகிறது. ஆனால் மொழியியல் வல்லுநர்கள் இதனை ஏற்க மறுத்து விட்டார்கள்.

இவர்களின் இந்த முயற்சி நமது தாய்மொழி தமிழுக்கு வருகின்ற பேராபத்து ஆகும். வரவிருக்கின்ற தேர்தலில் எச்சரிக்கையாக இருந்து இத்தகைய ஆபத்தை தடுக்காவிட்டால், நம்முடைய மொழி, மக்கள், மண்ணின் எதிர்காலம் அழிந்து போகும் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள். திட்டமிட்டு பொய்ப் பிரச்சாரத்தை தொடர்ந்து நிகழ்த்தி வருகிறார்கள்.

இந்து ஃபாசிசம்

அதுமட்டுமல்ல, இந்து ராஷ்டிரா அமைத்தல் என்பது, ஆரிய இனம் தான் உயர்ந்தது என்பதாகும். ஆஃப்கானிஸ்தான், பர்மா, நேபாளம், இலங்கை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய அகண்ட பாரதம் அமைத்தல், ஒரே நாடு ஒரே ஆட்சி என்ற அடிப்படையில் மாநிலங்களின் ஆட்சி முறையை அகற்றி, மொழிவழி மாநிலங்களையும் இல்லாமல் செய்வது, சமூகநீதியை அகற்றுதல், பெண் விடுதலைக்கு எதிரான செயல் ஆகியவை இவர்களின் அடுத்தடுத்த செயல்திட்டங்கள் ஆகும்.

ஆக மொத்தத்தில் இந்து பாசிஸத்தை உருவாக்க முயல்கிறார்கள். ஆகையால் இதனை எதிர்த்து இந்த தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் வேட்பாளர்களை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும்” என்றார்.

நிகழ்ச்சிக்கு தமிழர் தேசிய முன்னணியின் மதுரை மாநகர் மாவட்ட தலைவர் வெ.ந. கணேசன் தலைமை வகித்தார். மதுரை மத்திய தொகுதி திமுக வேட்பாளர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் இப்பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார்.

