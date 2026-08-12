கருணைக் கொலை செய்யக் கோரி நகை அடகு கடை உரிமையாளர் ஆட்சியரிடம் மனு
தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அலுவலகம், செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், டிஜிபி அலுவலகம் மற்றும் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு எனப் பல இடங்களில் அவர் மனு அளித்துள்ளார். இருப்பினும், எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
Published : August 12, 2026 at 9:21 PM IST
சென்னை: காவல் ஆய்வாளர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அறிக்கை அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால், பாதிக்கப்பட்ட நகை அடகுக் கடை உரிமையாளர் செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தம்மை கருணைக்கொலை செய்யக் கோரி மனு அளித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை குரோம்பேட்டையில் உள்ள கிழக்கு புதுவை நகரைச் சேர்ந்தவர் துளசி. இவர் அதே பகுதியில் நகை அடகு கடை ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். நகையை அடகு பெற்று பணம் தருவது மட்டுமின்றி சில நேரங்களில் நகைகளை விற்க வருபவர்களிடம் இருந்தும் நகையைப் பெற்று அவர் பணம் வழங்கி வந்துள்ளார்.
அந்த வகையில், பல வருட அறிமுகத்தின் அடிப்படையில் தமிழரசி என்ற பெண்ணிடம் இருந்து 26 கிராம் தங்க நகையைப் பெற்று 3 லட்சத்து 18 ஆயிரம் ரூபாயை கடந்த ஜனவரி மாதம் 3 ஆம் தேதி அன்று துளசி வழங்கியுள்ளார்.
இந்த நிலையில், கடந்த பிப்ரவரி 8 ஆம் தேதி அன்று துளசியின் அடகு கடைக்கு வந்த சிட்லபாக்கம் குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் கணேஷ் பாண்டியன், துளசியை கைது செய்து காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது, தமிழரசி விற்ற நகை திருட்டு நகை என கூறி அவரிடம் போலீசார் விசாரணை செய்திருக்கின்றனர். மேலும், தமிழரசி விற்ற 26 சவரன் தங்க நகை எங்கே? என கேட்டு துளசியிடம் போலீசார் விசாரித்துள்ளனர்.
இதற்கு, தான் வாங்கியது 26 சவரன் நகை அல்ல, 26 கிராம் நகை மட்டுமே என கூறி போலீசாரிடம் துளசி விளக்கமளித்துள்ளார். இதை ஏற்க மறுத்த போலீசார், துளசியின் அடகுக் கடைக்கு அவ்வப்போது வந்து ஆய்வு செய்தும், அவருக்கு தொந்தரவு கொடுத்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், இந்த விவகாரத்தில் இருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்றால் 26 கிராம் தங்க நகை மற்றும் ரூ. 30 பணம் தர வேண்டும் என போலீஸ் தரப்பில் கட்டாயப்படுத்தியதாகக் துளசி தரப்பில் கூறப்படுகிறது. இதற்கு ஒப்புக் கொண்ட துளசி, அவரது நண்பர் ஒருவரிடம் இருந்து 26 கிராம் புதிய தங்க நகை மற்றும் 30 ஆயிரம் ரொக்கத்தை பெற்று ஆய்வாளர் கணேஷ் பாண்டியனிடம் வழங்கியுள்ளார்.
ஆனால், இந்த நகை மற்றும் பணத்தை பெற்றதற்கான எந்த சான்றையும் காவலர்கள் வழங்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. அத்துடன், நகை மற்றும் பணத்தை துளசி வழங்கிய மறுநாளே திருட்டு நகையை விற்பனைச் செய்ததாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்பட்ட அந்த பெண், சாலையில் சுதந்திரமாக வலம் வந்துள்ளார். இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த துளசி, இதுகுறித்து அடகுக் கடை சங்க நிர்வாகிகளிடம் கூறியுள்ளார்.
பின்னர், அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் துளசி புகார் அளித்துள்ளார். லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் நான்கு முறை விசாரணை நடத்தி, ஆய்வாளர் கணேஷ் பாண்டியன் மீதான குற்றச்சாட்டு குறித்த அறிக்கையை தாம்பரம் காவல் ஆணையரகத்திற்கு அனுப்பினர்.
இந்த அறிக்கை அளித்து 6 மாதங்கள் ஆகின்ற நிலையில் இதுவரை காவல் ஆய்வாளர் கணேஷ் பாண்டியன் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என தெரிகிறது. ஆகையால், தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அலுவலகம், செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், டிஜிபி அலுவலகம் மற்றும் முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு எனப் பல இடங்களில் அவர் மனு அளித்துள்ளார். இருப்பினும், எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான துளசி, கடந்த வாரம் செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் "தன்னை கருணைக் கொலை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும்" என மனு அளித்தார். இதைத் தொடர்ந்து கடந்த திங்கட்கிழமை மக்கள் குறை தீர்க்கும் முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்துத் துளசி தனது நிலையை எடுத்துக் கூறினார்.
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இதையடுத்து தாம்பரம் காவல் ஆணையரை தொடர்பு கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியர் இப்பிரச்சனைக்கு உடனடியாக தீர்வு காணுமாறு அறிவுறுத்தினார். இதன் தொடர்ச்சியாக பாதிக்கப்பட்ட துளசி இன்று (ஆகஸ்ட் 12) தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையரகத்தில் நீதி கேட்டு மீண்டும் அதிகாரப்பூர்வமாக புகார் அளித்தார்.
சம்பந்தப்பட்ட காவல் ஆய்வாளர் கணேஷ் பாண்டியன் தற்போது மதுரைக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு அங்கு பணியில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.