பட்டுக்கோட்டையில் வெற்றி யாருக்கு?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பட்டுக்கோட்டை தொகுதியில் திமுக சார்பில் கா.அண்ணாதுரை, அதிமுக தரப்பில் சி.வி. சேகர், நாதக-வின் எஸ். கண்ணன், தவெக-வில் இருந்து சி.மதன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 2:12 AM IST
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை தொகுதியை திமுகவிடம் இருந்து அதிமுக கைப்பற்றுமா? திமுகவே மீண்டும் வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இந்த தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள், பட்டுக்தோட்டை அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் எண்ணப்படுகின்றன.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பட்டுக்கோட்டை தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் மாறி மாறி வெற்றி பெற்றுள்ளன.
2001-இல் நடந்த தேர்தலில், அதிமுக கூட்டணி சார்பில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வேட்பாளர் என்.ஆர்.ரங்கராஜன் போட்டியிட்டார். இவர், திமுக வேட்பாளர் பி.பாலசுப்பிரமணியனை 6,950 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2006-இல், பட்டுக்கோட்டை தொகுதியை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு திமுக கூட்டணி ஒதுக்கி இருந்தது. மதிமுகவுக்கு அதிமுக கூட்டணி ஒதுக்கி இருந்தது. இந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் என்.ஆர்.ரங்கராஜன், மதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.விஸ்வநாதனை 15,334 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2011-இல் நடந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் என்.ஆர்.ரங்கராஜன் மீண்டும் போட்டியிட்டார். இந்த தொகுதியை தேமுதிகவுக்கு அதிமுக கூட்டணி ஒதுக்கி இருந்தது. தேமுதிக வேட்பாளர் என்.செந்தில்குமாரை காங்கிரஸ் வேட்பாளர் என்.ஆர்.ரங்கராஜன் 8,779 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2016-இல் நடந்த தேர்தலில், அதிமுக வேட்பாளர் வி. சேகர், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் கே.மகேந்திரனை 12,358 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2021-இல் நடந்த தேர்தலில், திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கா. அண்ணாதுரை, அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட என்.ஆர்.ரங்கராஜனை 25,269 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2026 தேர்தல் நிலவரம்
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பட்டுக்கோட்டை தொகுதியில் திமுக சார்பில் கா. அண்ணாதுரை மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் சி.வி. சேகர் போட்டியிடுகிறார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் சி. மதன் என்பவரும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் எஸ். கண்ணன் என்பவரும் போட்டியிடுகிறார்கள். பட்டுக்கோட்டை தொகுதியில் மொத்தம் 2,42,420 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
