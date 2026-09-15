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புதிய தலைமைச் செயலகத்திற்கான அரசாணையை முதல்வர் விஜய் திரும்ப பெற வேண்டும் - பட்டிப்பாக்கம் மீனவர்கள் கோரிக்கை

"எங்கள் கோரிக்கைக்கு முதல்வர் செவி சாய்க்காமல் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கு ஒரு செங்கல்லை நட்டாலும் பெரும் விளைவை சந்திக்க நேரிடும்" என்று மீனவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் கட்ட மீனவர்கள் எதிர்ப்பு
பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் கட்ட மீனவர்கள் எதிர்ப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 10:41 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் லண்டனில் இருந்து திரும்பியதும், புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கான அரசாணையை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று பட்டினப்பாக்கம் மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சட்டப்பேரவையில் கடந்த செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதி, விதி எண் 110-இன் கீழ், தலைமைச் செயலகம், சட்டப்பேரவைச் செயலகம் மற்றும் அனைத்துத் துறை அலுவலகங்கள் அடங்கிய நிர்வாக வளாகம் ரூ.1200 கோடி செலவில், 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் அமைக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அறிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் புதிய தலைமைச் செயலக வளாகம் அமைக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அதிகாரப்பூர்வ அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த சூழலில், ஒன்பது மீனவ கிராம மக்கள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம், சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தை அடுத்த முள்ளிக்குப்பத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில், சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுமானப் பணியை கைவிட வலியுறுத்தியும், பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு பிறப்பித்துள்ள அரசாணையை உடனடியாக ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

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இந்தக் கூட்டத்தில் பல்வேறு மீனவ பகுதியை சேர்ந்த மீனவர்கள் பங்கேற்றனர். இந்த கூட்டத்தில் பேசிய பலரும், பூர்வீகமாக வசிக்கும் தங்களை அப்புறப்படுத்தி விட்டு புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவது ஏற்புடையது அல்ல என்று தெரிவித்தனர்.

தொடர்ந்து அவர்கள் கூறுகையில், "பல ஆண்டுகளாக எங்களுடைய முன்னோர்கள் வாழ்ந்த இடம் இது. இங்கிருந்து எங்களை அப்புறப்படுத்தி விட்டு இங்கு தலைமைச் செயலகம் கட்ட வேண்டும் என்று இவர்கள் முடிவெடுத்தது ஏன்? எங்கள் வாழ்வாதாரம் இதனை நம்பிதான் உள்ளது. இங்கிருந்து எங்களை அப்புறப்படுத்தமாட்டோம் என அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அதற்கு எந்தவிதமான உத்தரவாதமும் கிடையாது.

புதிய தலைமைச் செயலகம் வந்தால் நிச்சயமாக எங்களை இங்கிருந்து அப்புறப்படுத்துவார்கள். மாற்றம் வேண்டும் என்று தான் இவர்களுக்கு வாக்களித்தோம். ஆனால், இவர்களின் செயல் எங்களுக்கு ஏமாற்றம் அளிக்கிறது.

எவ்வளவோ இடம் இருக்கும்போது, இடநெருக்கடியான போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த இந்தப் பகுதியில் தலைமைச் செயலகம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று யார் முதலமைச்சருக்கு ஆலோசனை வழங்கியது?

முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் லண்டனில் இருந்து சென்னை திரும்பியதும் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கான அரசாணையை திரும்ப பெற வேண்டும் என்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருக்கிறோம். இரண்டு, மூன்று நாட்கள் காத்திருந்து பார்ப்போம். ஒருவேளை எங்கள் கோரிக்கைக்கு முதல்வர் செவி சாய்க்காமல் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கு ஒரு செங்கல்லை நட்டாலும் பெரும் விளைவை சந்திக்க நேரிடும்.

அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையாக சென்னை மட்டுமன்றி, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள ஒட்டுமொத்த மீனவர்களையும் அழைத்து மாபெரும் போராட்டத்தை நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறோம்" என்று மீனவர்கள் தெரிவித்தனர்.

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