பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம்- விரிவானத் திட்ட அறிக்கை தயார் செய்ய தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு?
பட்டினப்பாக்கம் மீனவக் கிராம மக்களை முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சந்தித்துக் கருத்துக் கேட்பாரா? அல்லது மாற்று இடத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க உத்தரவிடுவாரா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
Published : September 17, 2026 at 5:09 PM IST
சென்னை: பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது தொடர்பாக விரிவானத் திட்ட அறிக்கையை தயார் செய்ய தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், சட்டப்பேரவையின் விதி எண் 110-ன் கீழ், சென்னையில் 20 லட்சம் சதுரஅடி பரப்பளவில் ரூபாய் 1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமைச் செயலகம் அடங்கிய புதிய கட்டட வளாகம் அமைக்கப்படும் என அறிவித்திருந்தார்.
இந்த வளாகத்தில் தலைமைச் செயலக அலுவலகங்கள், முக்கிய அரசுத் துறைகளுக்கான அலுவலகங்கள், மாநாட்டு அரங்குகள், பொதுமக்கள் சேவை மையங்கள், வாகன நிறுத்துமிடங்கள் உள்ளிட்ட வசதிகள் இடம்பெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்காக நிலம் தேர்வுச் செய்யப்பட்டு அதற்கான அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டது. இந்த நிலையில், போக்குவரத்து நெரிசல், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு, மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களை சுட்டிக் காட்டியுள்ள எதிர்க்கட்சிகள், மீனவ கிராம மக்கள், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்தச் சூழலில், பட்டினப்பாக்கத்தில் 15 மாடிகளைக் கொண்ட புதிய கட்டடம் அமைப்பது தொடர்பாக விரிவான திட்ட அறிக்கையைத் தயாரித்து, கட்டுமானத் துறை நிபுணர் மூலம் வரைபடம் தயாரித்து, மூன்று மாதங்களுக்குள் சமர்ப்பிக்க பொதுப்பணித்துறைக்கு தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதே போல், முதன்மைத் தலைமைப் பொறியாளர் தலைமையில் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவினர், புதிய தலைமைச் செயலக கட்டுமானப் பணிக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையைத் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கு அரசியல் கட்சிகளும், மீனவர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், தலைமைச் செயலகத்தை வேறு இடத்தில் அமைக்கலாமா? என்பது குறித்தும் தமிழ்நாடு அரசு ஆலோசித்து வருவதாகவும் தகவல் வெளியானது.
பட்டினப்பாக்கம் மீனவக் கிராம மக்களை முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சந்தித்துக் கருத்துக் கேட்பாரா? அல்லது மாற்று இடத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க உத்தரவிடுவாரா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.