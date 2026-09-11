பட்டினப்பாக்கமும், புதிய தலைமைச் செயலகமும்- நடைமுறை சிக்கல்கள் என்னென்ன?
2050-ம் ஆண்டுக்குள் கடல்மட்ட உயர்வால் நொச்சிகுப்பம் முதல் சீனிவாசபுரம் வரை பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளாக மெட்ராஸ் ஐஐடி, அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : September 11, 2026 at 2:51 PM IST
-By எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னை: பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்து அரசாணையும் வெளியிட்டுள்ள நிலையில், தலைமைச் செயலகம் அமைவதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்கள் என்னென்ன? என்பது குறித்து விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
கடந்த செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் போது பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "விதி எண் 110-ன் கீழ் சென்னையில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமைச் செயலகம் அடங்கிய புதிய கட்டட வளாகம் சுமார் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் ரூபாய் 1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும்.
புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் பாரம்பரியக் கட்டடங்களை வரலாற்று மரபுச் சின்னங்களாகப் பாதுகாத்து, அவற்றின் பாரம்பரிய மதிப்பை வருங்காலத் தலைமுறைகளுக்கு அறியும் வகையில் உருவாக்கப்படும்" என்று அறிவித்திருந்தார்.
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம்
செப்டம்பர் 8-ம் தேதி அன்று பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டப்படுவது தொடர்பான அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டிருந்தது. அந்த அரசாணையில், "பட்டினப்பாக்கம் சாந்தோம் பிரதான சாலையிலிருந்து அணுகு சாலையில் உள்ள வீட்டு வசதி வாரியத்திற்கு சொந்தமான இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு அதில் 20 லட்சம் சதுர அடியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த ஏதுவாக 3 தனி குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் வீட்டு வசதி வாரியத்திற்கு சொந்தமான 21.37 ஏக்கர் நிலம், சென்னை மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான 0.93 ஏக்கர் நிலம், வருவாய்த் துறையில் ஆவணங்கள் இல்லாத 1.20 ஏக்கர் நிலம் உள்பட மொத்தம் 26.36 ஏக்கர் பரப்பளவில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய 15 மாடி கட்டடமாக புதிய வளாகம் அமைக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
புதிய தலைமைச் செயலகமும், எதிர்க்கட்சிகளும்
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டப்பட்டால் மீனவ மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் என்று எதிர்க்கட்சிகளான அதிமுக, பாஜக குற்றம்சாட்டியுள்ளன. தமிழ்நாடு அரசு நிதி நெருக்கடியில் இருக்கும் நிலையில் புதிய தலைமைச் செயலகம் தேவையா? விளம்பர அரசியல் என்று திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் விமர்சித்துள்ளன. அதே போல், புதிய தலைமைச் செயலகம் தேவை என்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை என்றாலும் பட்டினப்பாக்கம் பொருத்தமான இடம் அல்ல என்று பாமக தெரிவித்துள்ளது.
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் எதிர்ப்பு
புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது தொடர்பான தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புக்கு தவெக அரசுக்கு ஆதரவு அளித்து வரும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளது. "பொறுத்தமான மாற்று இடத்தை அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும். பாதுகாப்பான சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த இடத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க வேண்டும்" என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தியுள்ளார். இதே போல், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு விளக்கம்
புதிய தலைமைச் செயலகம் என்பது காலத்தின் தேவை; அடுத்த நூற்றாண்டுக்கான பொது நிர்வாக உள்கட்டமைப்பு என்று அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
புதிய தலைமைச் செயலகமும், திமுக, அதிமுகவின் முயற்சியும்
புதிய தலைமைச் செயலகம் அவசியம் தேவை என்ற கருத்து மேலோங்கியிருந்த போது ஒவ்வொரு ஆட்சிக் காலத்திலும் அதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதன்படி, 2006- ஆம் ஆண்டு ஆட்சியை பிடித்த திமுக, அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி, ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டினர்.
அதை தொடர்ந்து, வேகமெடுத்த கட்டுமான பணிகள், 2011- ஆம் ஆண்டு நிறைவடைந்தது. அப்போது ஜெயலலிதா தலைமையில் அதிமுக ஆட்சியமைந்ததால், புதிய தலைமைச் செயலகக் கட்டடம், பல்நோக்கு அரசு மருத்துவமனையாக மாற்றப்பட்டது. தற்போது வரை அந்த கட்டடம் மருத்துவமனையாக செயல்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பட்டினப்பாக்கமும், சமூக ஆர்வலர்களும்
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதில் உள்ள மிகப்பெரிய சிக்கல் போக்குவரத்து நெரிசல் ஆகும். சாந்தோம் சாலையிலும், பசுமைவழிச் சாலையிலும் ஏற்கனவே கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் காணப்படும் நிலையில், அதை சமாளிப்பதற்காகத் தான் லூப் சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பகுதியில் தான் புகழ்பெற்ற சாந்தோம் தேவாலயம், பிரபலமான பள்ளிக் கூடங்கள், பத்திரப்பதிவுத்துறை தலைவர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்கள் உள்ளன.
அந்த பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் 10- க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவ, மாணவிகள் படித்த வருகின்றனர். இவற்றுடன் புதிய தலைமைச் செயலகமும் அமைக்கப்பட்டால் அப்பகுதியில் சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு நெரிசல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
தலைமைச் செயலக வளாகம் செயல்படும் இடத்தில், தீயணைப்பு நிலையம், அவசர மருத்துவ வசதிகள், உணவகங்கள், வாகன நிறுத்துமிடங்கள், பொதுப்போக்குவரத்து வசதிகள் உள்ளிட்டவை ஏற்படுத்தி தரப்பட வேண்டியது கட்டாயமாகும். இத்தகைக் கட்டமைப்பு வசதிகளையும் இப்போது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள இடத்தில் ஏற்படுத்தினால், இப்போதுள்ள தலைமை செயலக வளாகத்தில் ஏற்பட்டதைப் போன்ற இடநெருக்கடி மிக விரைவில் புதிய வளாகத்திலும் ஏற்படும் என்ற பார்வையும் மேலோங்கியுள்ளது.
நொச்சிக்குப்பம் முதல் சீனிவாசபுரம் வரையில் உள்ள பகுதி காலநிலை மாற்றத்தால், 2050- ஆம் ஆண்டுக்குள் கடல்மட்ட உயர்வால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதியாக மெட்ராஸ் ஐஐடி, அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி ஆகியவை அறிவித்துள்ளன.
மீனவர்களுக்கு குடியிருப்புகள்
மயிலை பகுதி அனைத்து மீனவ கிராமசபைக் கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பாரதி கூறுகையில், "தலைமைச் செயலகம் அமைய உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பட்டினப்பாக்கம், சீனிவாசபுரம், முள்ளிக்குப்பம், நொச்சிக்குப்பம், டுமிங்குப்பம் என கடற்கரை ஒட்டியுள்ள 9 மீனவ கிராமங்களில் பல தலைமுறைகளாக மீனவர்கள் பட்டாவுடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
1954- ஆம் ஆண்டு "City Improvement Trust" மூலமாக, நவீனமான முறையில் குடியிருப்புகள் கட்டி தருவதாகக் கூறி அப்பகுதியில் உள்ள மீனவர்களின் பட்டா நிலத்தை Land Acquisition Act- படி அரசு கையகப்படுத்தி, அப்பகுதியில் அனைத்து மீனவர்களுக்கும் தலா 800 சதுர அடியில் குடியிருப்புகள் கட்டி தரப்படும் என காமராஜர் ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக குடியிருப்புகள் கட்டி தரப்படவில்லை. வசதி வாய்ப்பு பெற்றவர்கள் அங்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை கட்டி வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
1985-ம் ஆண்டு எம்ஜிஆர் ஆட்சியில் 'மெரினா கடற்கரையை அழகுபடுத்தல் திட்டம்' என்ற பெயரில் மீனவர்களிடம் கருத்து கேட்காமல் 3 மீனவக் கிராமங்களில் கட்டுமர வலைகளை அப்போதைய அரசு அப்புறப்படுத்தியது. இதற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தப்பட்டபோது துப்பாக்கிச்சூடு நடைபெற்றதில் ஐந்து மீனவர்கள் உயர்ந்தனர். இதற்குப் பிறகு உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்பேரில் போராட்டம் திரும்பப் பெறப்பட்டதுடன் எங்கள் கோரிக்கையும் நிறைவேற்றப்பட்டு 40 ஆண்டுகள் நிம்மதியாக இருந்தோம்.
இதற்கு பின்னர் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் நொச்சிக்குப்பம் முதல் சீனிவாசபுரம் வரை உள்ள குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்புகளை அகற்றி நவீன வசதிகளுடன் கூடிய நட்சத்திர விடுதிகள் அமைக்கப்படும் என்ற திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. மீனவர்களின் எதிர்ப்பால் இத்திட்டம் திரும்பப் பெறப்பட்டது. கடந்த திமுக ஆட்சியில் நவீன மீன் விற்பனை அங்காடி கட்டி தரப்பட்டதை எதிர்த்து லூப் சாலையிலேயே மீனவர்கள் வியாபாரம் நடத்த அனுமதி தர வேண்டும் என தொடர் போராட்டத்தை நடத்தினர்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மீனவர்களை நசுக்கும் செயல்
பட்டினப்பாக்கத்தை சேர்ந்த மீனவர் கிஷோர் கூறுகையில், "முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் மீனவரின் நண்பனாக இருப்பேன் என்று கூறியதுடன், இப்பகுதியைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெங்கடரமணன் தேர்தலுக்கு முன்பாக, விஜய் ஆட்சி அமைத்த பிறகு ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பட்டா நிலங்களை திருப்பித் தருவதாகத் தெரிவித்தார். ஆனால் தற்போது ஆட்சிக்கு வந்த பின் இப்பகுதியில் குடியிருப்புகளை கட்டித் தராமல் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதாக அறிவிப்பது மீனவர்களை நசுக்கும் செயல்.
முள்ளிக்குப்பம், சீனிவாசபுரம் முதல் நொச்சிக்குப்பம் வரை 9 மீனவக் கிராமங்களைச் சார்ந்த மீனவர்கள் கடலில் மீன்பிடி தொழில் செய்து வருகின்றனர். நாங்கள் கடலில் இருந்து பிடித்து வரும் மீன்களை இப்பகுதியில் தான் வியாபாரம் செய்து வருகிறோம். இதுபோன்ற இடத்தில் தலைமைச் செயலகம் கொண்டு வருவதால் இது பாதுகாக்கப்பட்ட இடமாக மாற்றப்பட்டு இங்கிருக்கும் மீனவர்கள் முழுவதுமாக அப்புறப்படுத்தப்படுவார்கள். இதன்மூலம் எங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்" என்றார்.
மீனவர்கள் வேதனை
சென்னையில் மீனவ மக்களை எந்த அரசும் நிம்மதியாக வாழவிடவில்லை என்றும், மீனவர்களின் உரிமைகளைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள ஒவ்வொரு ஆட்சியிலும் மீனவர்கள் போராட வேண்டிய நிலை இருப்பதாகவும் மீனவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பூலவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பு கண்டனம்
இதனிடையே, இது தொடர்பாக பேசிய பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜி.சுந்தரராஜன், "பரந்தூர் போன்ற பகுதிகளில் நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு பேசப்படும் அதே அளவுகோல்கள், சுற்றுச்சூழல்ரீதியாக மிகவும் பலவீனமான பட்டினப்பாக்கம் பகுதிக்கு ஏன் பயன்படுத்தப்படவில்லை?
கடலை ஒட்டியுள்ள இந்த பகுதியில் இத்தகைய பிரம்மாண்ட கட்டுமானங்களை மேற்கொள்வது கடற்கரை ஒழுங்குமுறை மண்டல விதிகளுக்கு புறம்பானது. இது கடல்வாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் பருவநிலை மாற்றத்தின் பின்னணியில் சென்னையின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்குப் பெரும் அச்சுறுத்தலாக அமையும்" என்று எச்சரித்தார்.
இதனிடையே, வரும் 15-ம் தேதி பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள அனைத்து மீனவர்களையும் அழைத்துக் கூட்டம் நடத்தி, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ள அரசாணையை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தியும், எங்களது அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் முடிவெடுக்க உள்ளதாக மீனவர்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.