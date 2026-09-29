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தலைமைச் செயலகம் விவகாரம்: 'முதல்வருக்கு 5 நாள்கள் தான் அவகாசம்' பட்டினப்பாக்கம் மீனவர்கள் எச்சரிக்கை

எதிர்க்கட்சிகள் இதுபற்றி குரல் எழுப்பி வரும் சூழலில், பொறுப்பான பதவியில் இருக்கும் முதலமைச்சர் அலட்சியமாக செயல்படுகிறார் என மீனவர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி அனைத்து மீனவ சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு பிரதிநிதி ஜி.ஆர்.விஜயன்
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி அனைத்து மீனவ சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு பிரதிநிதி ஜி.ஆர்.விஜயன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 4:30 PM IST

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சென்னை: புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க வெளியிட்ட அரசாணையை 5 நாட்களுக்குள் ரத்து செய்யாவிட்டால், தமிழ்நாடே ஸ்தம்பிக்கும் வகையில் போராட்டம் நடத்துவோம் என பட்டினப்பாக்கம் உள்ளிட்ட 9 கிராம மீனவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 110 விதியின் கீழ், தலைமைச் செயலகம், சட்டப்பேரவைச் செயலகம் மற்றும் அனைத்துத் துறை அலுவலகங்கள் அடங்கிய நிர்வாக வளாகம் ரூ.1200 கோடி செலவில், 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் அமைக்கப்படும் என்று கடந்த செப்டம்பர் 3ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் புதிய தலைமைச் செயலக வளாகம் அமைக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அதிகாரப்பூர்வ அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்புக்கு அப்பகுதியில் வாழும் மீனவர்கள் உட்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சியின் சார்பாகவும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் வகையில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கக்கூடாது என பட்டினப்பாக்கம் உள்ளிட்ட 9 மீனவ கிராம மக்கள் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த சூழலில், சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் முள்ளிக்குப்பம் சீனிவாசபுரம் மீனவர் பஞ்சாயத்து சபை மற்றும் முள்ளிமாநகர் மீனவர் பஞ்சாயத்து சபை தலைமையில் தமிழ்நாடு அரசாணையை உடனடியாக ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி சீனிவாசபுறம் பகுதியில் உள்ள அனைத்து கடைகளையும் அடைத்து மீனவ கிராம மக்கள் இன்று (செப்.29) கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தினர். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பல்வேறு பகுதியை சேர்ந்த மீனவர்களும் பங்கேற்றனர்.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய பலரும் பூர்வீகமாக இருக்கக்கூடிய தங்களை அப்புறப்படுத்திவிட்டு இங்கு புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவது ஏற்புடையது அல்ல என்று சுட்டிக்காட்டினர். மேலும், எங்கள் உயிரை கொடுத்தாவது பூர்வீக நிலத்தில் தலைமைச் செயலகத்தை கட்ட விடமாட்டோம் என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

போராட்டத்தின்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி அனைத்து மீனவ சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு பிரதிநிதி ஜி.ஆர்.விஜயன் பேசுகையில், ”பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிதாக தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கான அரசாணையை ரத்து செய்துவிட்டு, அந்த இடத்தை எங்கள் மீனவ மக்களுக்கு உடனடியாக வழங்க வேண்டும்.

மேலும், சீனிவாசபுரம் முள்ளிமாநகர், ராஜீவ்காந்தி நகர், பவானி குப்பம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்பு வீடுகள் பழுதடைந்துள்ளன. அந்த வீடுகளை மாற்றி போர்க்கால அடிப்படையில் புதிய வீடுகள் கட்டித்தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். முதல்வர் லண்டன் பயணம் சென்றதால் ஏற்கனவே ஆறு நாட்கள் அவகாசம் வழங்கினோம். ஆனால், அவர் எங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாததால் தற்போது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளோம்.

மீண்டும் முதலமைச்சருக்கு 5 நாட்கள் அவகாசம் தருகிறோம். அந்த ஐந்து நாட்களுக்குள் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கான அரசாணையை ரத்து செய்து அந்த நிலத்தை மீனவர்களுக்கு வழங்காவிட்டால், அடுத்த கட்டமாக தமிழ்நாடு முழுவதிலும் உள்ள ஒட்டுமொத்த மீனவர்களையும் ஒன்றிணைத்து வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை கையில் எடுப்போம். தமிழ்நாடே ஸ்தம்பித்து நிற்கும்” என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

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இதனைத் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மீனவர் மங்கையர் செல்வன் கூறுகையில், “முன்னதாக, அரசாணையை ரத்து செய்ய காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அதுகுறித்து முதலமைச்சர் விஜய் எந்தவொரு அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.

தலைமைச் செயலகம் விவகாரம்: 'முதல்வருக்கு 5 நாள்கள் தான் அவகாசம்' பட்டினப்பாக்கம் மீனவர்கள் எச்சரிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்கு சென்றபோதிலும் மீனவர்களின் இந்த முக்கிய பிரச்சனை குறித்து அவர் பேசவில்லை. எதிர்க்கட்சிகள் இதுபற்றி குரல் எழுப்பி வரும் சூழலில், பொறுப்பான பதவியில் இருக்கும் முதலமைச்சர் அலட்சியமாக செயல்படுகிறார்.

முதலமைச்சரின் இத்தகைய செயல்பாடு மீனவர்கள் மீது அவருக்கு அக்கறை இல்லை என்பதையே காட்டுகிறது. இதனாலேயே நாங்கள் போராட்ட களத்திற்கு வர வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு மேலும் 5 நாட்கள் அவகாசம் வழங்குவதாக மீனவர் கூட்டமைப்பினர் அறிவித்துள்ளனர்.

இந்த ஐந்து நாட்களுக்குள் அரசாணையை ரத்து செய்யாவிட்டால், தமிழ்நாடு முழுவதிலும் உள்ள அனைத்து மாவட்ட மீனவர்களையும் ஒன்றிணைத்து, அந்தந்த மாவட்டங்களில் போக்குவரத்தை முற்றிலுமாக ஸ்தம்பிக்கும் வகையில் மாநிலம் தழுவிய மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தவுள்ளோம்” எனத் தெரிவித்தார்.

இதற்கிடையே, போராட்டத்தில் கலந்துகொண்ட மூதாட்டி ஒருவர் வெயில் தாக்கத்தின் காரணமாக மயக்கம் அடைந்தார். அவரை அவசர அவசரமாக மருத்துவமனைக்கு மீனர்வர்கள் தூக்கிச்சென்ற காட்சி காண்போரை கவலை அடைய செய்தது.

TAGGED:

PATTINAPAKKAM FISHERMEN PROTEST
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பட்டினபாக்கம் மீனவர்கள் போராட்டம்
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