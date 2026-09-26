பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட எதிர்ப்பு; தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் மனு தாக்கல்
அப்பகுதியில் வசிக்கும் மீனவ மக்களின் குடியிருப்புகள் மற்றும் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என எதிர்க்கட்சி திமுக உட்பட தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தெரிவித்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Published : September 26, 2026 at 1:39 PM IST
சென்னை: சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தென் மண்டல தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் 20 லட்சம் சதுர அடியில், 1200 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தார். அதனையடுத்து, அடுத்த ஐந்து நாட்களில் இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை பிறப்பித்தது.
இந்த சூழலில் பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க பல்வேறு தரப்பில் இருந்து எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. இத்திட்டத்தால் அப்பகுதியில் வசிக்கும் மீனவ மக்களின் குடியிருப்புகள் மற்றும் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என எதிர்க்கட்சி திமுக உட்பட தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தெரிவித்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் கடந்த செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி பட்டினப்பாக்கத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டமும் நடைபெற்றது. அதே போன்று, மீனவர்களின் வாழ்விடத்தையும் வாழ்வாதாரத்தையும் அழித்துவிட்டு, போக்குவரத்து நெரிசல் மிக்க இடத்தில் அமையும் தலைமைச் செயலகம் வேண்டாம் என்று திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தார்.
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மற்றும் நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானும் அங்கும் புதிய தலைமை செயலகம் கட்ட விடமாட்டோம் என கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் விஜய் ஆனந்த், தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், அடையாறு முகத்துவாரத்துக்கு அருகில், கடலோர ஒழுங்குமுறை மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் 15 மாடியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமியில் இந்த பகுதி நீரில் மூழ்கியது. ஆமைகள் இனப்பெருக்கம் செய்யும் இந்த பகுதி, மீனவர்கள் குடியிருப்புகள் அமைந்துள்ளன எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடலோர ஒழுங்குமுறை மதிப்பீடு, சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளாமல் இந்த இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமை செயலகம் கட்டுவது சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆணைய அறிவிப்புக்கு எதிரானது.
இந்த பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கடலோர ஒழுங்கு மண்டல ஆணைய அதிகாரிகள் சுதந்திரமான ஆய்வை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும். அதுவரை இந்த பகுதியில் எந்த நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளக் கூடாது என உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.