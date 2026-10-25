பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க எதிர்ப்பு - கையெழுத்து இயக்கம் தொடங்கிய கம்யூனிஸ்ட்
புதிய தலைமைச் செயலகம் விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி மீனவ மக்களின் கோரிக்கைகளுக்கு செவி சாய்க்க வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : October 25, 2026 at 4:18 PM IST
சென்னை: பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் கையெழுத்து இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் முடிவை தமிழ்நாடு அரசு கைவிட வேண்டும், புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதற்காக வெளியிடப்பட்ட அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும், கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ் அல்லது நந்தனம் கோல்ஃப் கிரவுண்ட் போன்ற இடங்களில் தலைமைச் செயலகம் அமைக்க அரசுத் திட்டமிட வேண்டும், சீனிவாசபுரம், முள்ளிக்குப்பம், முள்ளி மாநகர், நம்பிக்கை நகர், ராஜீவ் காந்தி நகர், பவானி குப்பம் போன்ற பகுதிகளில் பழுதடைந்த அடுக்குமாடிக் கட்டிடங்களை மக்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று புதிய குடியிருப்புகளாகக் கட்டிக் கொடுக்க வேண்டும் போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் கையெழுத்து இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த கையெழுத்து இயக்கத்தை பட்டினப்பாக்கத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் இன்று (அக்.25) தொடங்கி வைத்துள்ளார். இதில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன், "பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் திட்டத்தை அரசு கைவிட வேண்டும்; அதற்கான அரசாணையை அரசு வெளியிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் இந்தக் கையெழுத்து இயக்கத்தை தொடங்கியுள்ளோம்.
கடலும், கடல் சார்ந்த பகுதியும், அங்கு வாழும் மீனவ மக்களுக்குச் சொந்தமானது என்பதை தமிழ்நாடு அரசுக்கும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கும் வலியுறுத்துகிறேன். இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி, மீனவ மக்களின் கோரிக்கைகளுக்குச் செவிசாய்க்க வேண்டும். கடல்வெளி மக்களுக்குச் சொந்தமானது; அங்கு எந்தவிதமான கட்டடங்களையும் எழுப்பக்கூடாது" என்று வலியுறுத்தினார்.
இன்று முதல் வரும் நவம்பர் 01- ஆம் தேதி வரை ஒரு வாரத்திற்கு நடைபெறும் கையெழுத்து இயக்கத்தில் பட்டினப்பாக்கம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதி மீனவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் கையெழுத்துப் பெறப்படவுள்ளது. அத்துடன், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கு எதிரான நிலைப்பாட்டைக் கொண்ட அரசியல் கட்சித் தலைவர்களிடமும் கையெழுத்துகளைப் பெறத் திட்டமிட்டப்பட்டுள்ளதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
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