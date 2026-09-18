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விநாயகர் சிலைகளை கரைப்பது தொடர்பாக பிரமாணப்பத்திரம்: அரசிற்கு பசுமைத் தீர்ப்பாயம் ஒருநாள் அவகாசம்

தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் வரும் 2027-ஆம் ஆண்டு முதல் நீலாங்கரை, பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரை பகுதிகளில் விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கப்படமாட்டாது என்று உறுதியளிக்கப்பட்டது.

தென் மண்டல தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம்
தென் மண்டல தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 1:14 PM IST

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சென்னை: விநாயகர் சிலைகளை கரைப்பது தொடர்பாக பிரமாணப்பத்திரம் தாக்கல் செய்ய தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒருநாள் அவகாசம் வழங்கி தென் மண்டல தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி திருநாள் கடந்த செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்த திருநாளின்போது விநாயகர் சிலைகளை வைத்து விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று பூஜைகள் செய்து, அதன் பின்னர் அதனை நீர்நிலைகளில் கரைக்கும் வழக்கம் உள்ளது.

அதன்படி, விநாயகர் சதுர்த்தியை ஒட்டி, நீர் நிலைகளில் சிலைகள் கரைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடக் கோரி ஹரிஹரன் என்பவர் தாக்கல் செய்த வழக்கை விசாரித்த தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம், சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நீலாங்கரை, பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரைகளில் சிலைகளை கரைக்க அனுமதிக்க இயலாது என்று தெரிவித்திருந்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் வரும் 2027-ஆம் ஆண்டு முதல் நீலாங்கரை, பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரை பகுதிகளில் விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கப்படமாட்டாது என்று உறுதியளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, 2027 ஆம் ஆண்டு முதல் இயற்கை நீர்நிலைகளில் சிலைகள் கரைக்கப்படமாட்டாது என்றும், இது சம்பந்தமாக உச்ச நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் பசுமைத் தீர்ப்பாயம் பிறப்பித்த உத்தரவுகள், விதிகள் பின்பற்றப்படும் என உறுதியளித்து தமிழ்நாடு அரசு பிரமாணப்பத்திரம் தாக்கல் செய்ய தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் இந்த வழக்கு தீர்ப்பாயத்தின் நீதித்துறை உறுப்பினர் புஷ்பா சத்தியநாராயணா தலைமையிலான அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, பிரமாணப்பத்திரம் தாக்கல் செய்ய, மேலும் ஒருநாள் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

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அப்போது குறுக்கிட்ட தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாய நடுவர், விநாயகர் சிலைகள் கரைப்பது தொடர்பான வழக்கில் உத்தரவு பிறப்பித்து 3 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன. கடந்தாண்டு விநாயகர் சதுர்த்தி முடிந்த பிறகு, நடப்பாண்டு சிலைகளைக் கரைப்பதற்காக என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன? என கேள்வி எழுப்பினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசின் கோரிக்கையை ஏற்று, விநாயகர் சிலைகளை கரைப்பது தொடர்பாக நீதிமன்றங்கள் மற்றும் பசுமைத் தீர்ப்பாயம் பிறப்பித்த உத்தரவுகள் பின்பற்றப்படும் என பிரமாணப்பத்திரம் தாக்கல் செய்ய தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒருநாள் அவகாசம் வழங்கி விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

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தமிழ்நாடு அரசு
VINAYAGAR CHATHURTHI
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