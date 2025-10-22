நச்சு பொருட்களுடன் கடலில் கலந்த உபரிநீர்... நுரைகள் நிறைந்து காணப்படும் பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரை!
பருவமழை காலங்களில் செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறக்கும் போதெல்லாம் அதன் வரும் வழியில் உள்ள கழிவுகளும் இணைந்து நுரை ஏற்படுவது வாடிக்கையாக மாறியுள்ளது.
சென்னை: செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து திறந்துவிடப்பட்ட உபரிநீர் வரும் வழியில் தேங்கியிருந்த குப்பைகளுடன் கடலில் கலந்ததால் பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரையில் நுரைகள் சேர்ந்துள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. அக். 27 ஆம் தேதி வரை மாநிலத்தில் பல்வேறு இடங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
இதற்கிடையே பருவமழை காரணமாக கடந்த இரண்டு நாட்களாக சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, மயிலாடுதுறை, கடலூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தொடர் மழை பெய்து வருகிறது.
காஞ்சிபுரம் பகுதிகளில் பெய்த கனமழையாலும், தொடர் நீர்வரத்தாலும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியும் நிரம்பி வருகிறது. சென்னை மக்களின் முக்கிய நீர் ஆதாரங்களில் ஒன்றான செம்பரம்பாக்கம் ஏரி 24 அடி உயரமும், 3,645 மில்லியன் கன அடி முழு கொள்ளளவும் கொண்டது. இன்றைய நிலவரப்படி ஏரியின் நீர் இருப்பு 21 அடியாகவும், கொள்ளளவு 2,815 மில்லியன் கன அடியாகவும் உள்ளது. தற்போது ஏரிக்கு நீர் வரத்து 2,220 கன அடியாக இருந்து வரும் நிலையில், ஏரியின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு 500 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.
இந்த உபரிநீரானது அனகாபுத்தூர், மணப்பாக்கம், திருமுடிவாக்கம், கிண்டி, சைதாப்பேட்டை, கோட்டூர்புரம், அடையாறு வழியாக சென்று கடலில் கலக்கிறது.
ஏரி நீர் பயணிக்கும் பாதையில் பல மாதங்களாக இருந்த கழிவுகள் நச்சு பொருட்களாக மாறுகிறது. இந்த உபரிநீருடன் இவையும் அடித்து கொண்டு கடலில் கலப்பதனால் பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரை நுரைப்போல் காட்சியளிக்கிறது. பட்டினம்பாக்கம் முதல் சீனிவாசபுரம் வரை கடற்கரையில் நுரை படர்ந்து கிடக்கின்றன. நுரைகள் மட்டும் அல்லாமல், கடற்கரை முழுவதும் அடித்து வரப்பட்ட குப்பைகள் ஆங்காங்கே சிதறி கிடக்கின்றன.
பருவமழை காலங்களில் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை திறக்கும் போதெல்லாம் அதன் வரும் வழியில் உள்ள கழிவுகளும் இணைந்து நுரை ஏற்படுவது வாடிக்கையாக மாறியுள்ளது.