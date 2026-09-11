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பிரபல பட்டிமன்ற நடுவர் சாலமன் பாப்பையா காலமானார்

பட்டிமன்ற நடுவரான இவர், திருக்குறள், கம்பராமாயணத்துக்கு உரை எழுதியுள்ளார்.

சாலமன் பாப்பையா
சாலமன் பாப்பையா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 1:48 PM IST

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மதுரை: தமிழறிஞரும் பிரபல பட்டிமன்ற நடுவருமான பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா வயது மூப்பால் காலமானார். அவருக்கு வயது 90.

1936ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகேயுள்ள சாத்தங்குடி கிராமத்தில் பிறந்தார் சாலமன் பாப்பையா. இவருக்கு ஒரு மகன் மற்றும் ஒரு மகள் உள்ளனர். இவர் தனது குடும்பத்துடன் மதுரை அரசடி பகுதியில் வசித்து வந்தார்.

சாலமன் பாப்பையா மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் தமிழ்த்துறை பேராசிரியராக பணியாற்றி உள்ளார். இவரது நகைச்சுவையான பேச்சு மற்றும் தமிழ் புலமை காரணமாக பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானார். இதுவரை 1000க்கும் மேற்பட்ட பட்டிமன்றங்களில் நடுவராக இருந்துள்ளார்.

சாலமன் பாப்பையா தமிழ் இலக்கியத்திற்கு ஆற்றிய பங்களிப்பை பாராட்டி, தமிழ்நாடு அரசு 2000ஆம் ஆண்டு அவருக்கு ‘கலைமாமணி’ விருது வழங்கி சிறப்பித்தது. 2021ஆம் ஆண்டு இவருக்கு மத்திய அரசின் ‘பத்ம ஸ்ரீ’ விருதும் வழங்கப்பட்டது. திருக்குறளுக்கு சிறப்பாக உரை எழுதியதற்காக இவருக்கு ‘திருக்குறள் செம்மல்’ என்ற விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வயது மூப்பு காரணமாக ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவால், தொடர் சிகிச்சை பெற்றுவந்த நிலையில், இன்று சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.

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SALOMON PAPAYA
சாலமன் பாப்பையா
SOLOMON PAPPAIAH DEATH

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