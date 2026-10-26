மழையில் நனைந்த நெல் மூட்டைகள் - அதிகாரிகளுக்கு டோஸ் விட்ட அமைச்சர்
அடுக்குகளில் தார்பாய்கள் கிழிந்து நெல் மூட்டைகள் நனைந்தும், கீழே கொட்டியும் வீணாகி கிடப்பதை பார்த்து அமைச்சர் வினோத் அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
Published : October 26, 2026 at 5:59 PM IST
தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் அருகே பட்டீஸ்வரம் திறந்தவெளி நெல் சேமிப்பு கிடங்கில் வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
கும்பகோணம் அருகே பட்டீஸ்வரத்தில் அமைந்துள்ள திறந்தவெளி நெல் சேமிப்பு கிடங்கில் 4.5 லட்சம் டன் நெல் மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வரும் நிலையில், நெல் முட்டைகள் பாதுகாப்பாக தார்ப்பாய்கள் மூலம் மூடி வைக்கப்பட்டுள்ளதா? என்பதை அறிய வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் இன்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது, நெல் மூட்டை அடுக்குகளில் தார்பாய்கள் கிழிந்து நெல் மூட்டைகள் நனைந்தும், கீழே கொட்டியும் வீணாகி கிடப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார். உடனடியாக தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் மண்டல மேலாளர்களை தொடர்பு கொண்டு நெல் மூட்டைகளை பாதுகாப்பாக உள்ளதா? என ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என எத்தனை முறை உங்களுக்கு அறிவுறுத்துவது என கடுமையாக கடிந்து கொண்டார்.
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மேலும் அங்குள்ள பணியாளர்களை அழைத்து நெல் மூட்டைகளை பாதுகாப்பதை விட உங்களுக்கு வேறு என்ன வேலை? என கோபமாக கேட்டதாகவும் தெரிகிறது. இதனால் திறந்தவெளி நெல் சேமிப்பு நிலையத்தில் பரபரப்பான சூழ்நிலை நிலவியது.