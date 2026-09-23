பட்டா மாறுதல் கோரி விண்ணப்பித்த பெண்ணுக்கு வந்த தொலைபேசி அழைப்பு- விசாரணைக்கு உத்தரவிட்ட ஆட்சியர்
"ஆயிரம், இரண்டாயிரத்திற்கெல்லாம் பட்டா மாறுதல் செய்ய முடியாது, ஃபோனை வையுங்கள்" என அந்த மர்மநபர் முத்துலெட்சுமியிடம் கூறியுள்ளார்
Published : September 23, 2026 at 10:41 PM IST
புதுக்கோட்டை: பட்டா மாறுதல் கோரி விண்ணப்பித்த பெண்ணை தொலைபேசியில் அழைத்து நபர், தவறாகப் பேசியிருப்பது தொடர்பான புகாரில் விசாரணை நடத்த அறந்தாங்கி வருவாய் கோட்டாட்சியருக்கு புதுக்கோட்டை மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், புதுக்கோட்டை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அலுவலகத்தில் முத்துலெட்சுமி என்பவர் உதவியாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார். கணவரை இழந்த இவர், தனது இரண்டு மகள்களுடன் தனியாக வாழ்ந்து வருகிறார். இவர் அறந்தாங்கித் தொகுதிக்குட்பட்ட ஆவுடையார்கோவில் பகுதியில் நிலம் ஒன்றை வாங்கியுள்ளார். இதற்கு பட்டா மாறுதல் கேட்டு ஆவுடையார்கோவில் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளார்.
அதனை தொடர்ந்து, சில நாட்களில் ஆவுடையார்கோவில் விஏஒ பேசுவதாகக் கூறி அவருக்கு அழைப்பு வந்துள்ளது. அதில் பேசிய நபர் "வட்டாட்சியர் உங்களைத் தனியாக சந்திக்க வேண்டும் என விரும்புகிறார்" என கூறியுள்ளார். இதைக் கேட்டு முத்துலெட்சுமி ஆத்திரமடையவே ஆயிரம், இரண்டாயிரத்திற்கெல்லாம் பட்டா மாறுதல் செய்ய முடியாது, ஃபோனை வையுங்கள்" என்று அந்த நபர் கூறியதாக தெரிகிறது. இந்த ஆடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனால் மனமுடைந்துபோன முத்துலெட்சுமி, தனக்கு உரிய நியாயம் வழங்கக் கோரி, புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளார். அந்த மனுவில், தொலைபேசியில் பேசிய நபர் குறித்தும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த புகார் மீது அறந்தாங்கி வருவாய் கோட்டாட்சியர் உரிய விசாரணை நடத்த மாவட்ட ஆட்சியரகம் உத்தரவிட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதுதொடர்பாக ஆவுடையார்கோவில், பூவலர் விஏஓக்கள் மற்றும் ஆவுடையார்கோவில் வட்டாட்சியர் ஆகிய மூவரும் ஆவுடையார்கோவில் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். அதில், "விஏஓக்கள் மற்றும் வட்டாட்சியரைக் கலங்கப்படுத்தும் வகையில் ஆடியோ வெளியாகியிருப்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி சம்மந்தப்பட்ட நபர்களை கைது செய்ய வேண்டும்" என்று கோரியுள்ளனர். இதுகுறித்து ஆவுடையார்கோவில் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
முத்துலெட்சுமியைத் தொடர்புக் கொண்ட நபரின் தொலைபேசி எண்ணின் புரொஃபைல் முதலமைச்சர் விஜய்யின் புகைப்படம் இடம்பெற்றிருந்தது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.