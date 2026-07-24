கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மனநல மருத்துவமனையில் நோயாளி அடித்து கொலை மற்றொரு நோயாளி கைது
ஜாஹீருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 24) அவர் சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
Published : July 24, 2026 at 10:42 PM IST
சென்னை: கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மனநல மருத்துவமனையில் இரண்டு மனநல நோயாளிகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதல் உயிரிழப்பில் முடிவடைந்துள்ளது.
சென்னை, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மனநல மருத்துவமனையின் கிரிமினல் வார்டில் சிகிச்சை பெற்று வந்தவர் ஜாஹீர். கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட இவர், சிறையில் இருந்தபோது மனநலம் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதன் அடிப்படையில் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மனநல மருத்துவமனையில் உள்நோயாளியாக சேர்க்கப்பட்டு, ஜாஹீருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. ஜாஹீர் மீது ஆழியார் காவல் நிலையத்தில் கொலை வழக்கு ஒன்று உள்ளது.
இதே மருத்துவமனையில் தென்காசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அரவிந்த் சாமி என்பவரும் மனநல பாதிப்பு காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இவர் மீது கடையம் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு ஒன்று இருக்கிறது. இவருக்கும் மருத்துவமனை கிரிமினல் வார்டில் அடைக்கப்பட்டு, சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வந்தது.
இந்த நிலையில் தான் கடந்த 20 ஆம் தேதி அன்று கிரிமினல் வார்டில் உள்ள கழிவறை பகுதியில் அரவிந்த் சாமி மற்றும் ஜாஹீர் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போது, ஜாஹீரின் கண்கள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அரவிந்த் சாமி கடுமையாக தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் ஜாஹீர் சத்தமிட்டதை அடுத்து மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மற்றும் அங்கிருந்தவர்கள் உடனடியாக அங்கு சென்று அவரை மீட்டுள்ளனர். பின்னர் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் அவரை சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.
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மருத்துவமனையில் ஜாஹீருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 24) சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அப்போது பணியில் இருந்த மருத்துவர் சுமித்ரா அளித்த புகாரின் பேரில், வழக்குப் பதிவு செய்த தலைமைச் செயலக காலனி போலீசார் தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, இந்த கொலைச் சம்பவம் தொடர்பாக அரவிந்த் சாமியை கைது செய்து அவரிடமும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மனநல மருத்துவமனையில் இரண்டு மனநல நோயாளிகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதல் உயிரிழப்பில் முடிவடைந்திருப்பது அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.