பசும்பொன் ஜெயந்தி விழா கொலை வழக்கு - 9 பேரும் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பு

பசும்பொன் தேவர் ஜெயந்தி விழாவின்போது மதுரை அருகே பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டு 7 பேர் உயிரிழந்த வழக்கில் கரூர் நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

கரூர் நீதிமன்ற வளாகம்
Published : March 24, 2026 at 3:45 PM IST

கரூர்: பசும்பொன் தேவர் ஜெயந்தி விழாவில் நினைவஞ்சலி செலுத்திவிட்டு திரும்பியவர்கள் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டு, 7 பேர் உயிரிழந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட 9 பேரும் குற்றவாளிகள் என்று கரூர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

கடந்த 2012-ம் ஆண்டு பசும்பொன் தேவர் ஜெயந்தி அன்று புளியங்குடி பகுதியைச் சேர்ந்த 20 பேர் நினைவஞ்சலி செலுத்திவிட்டு திரும்பினர். மதுரை ரிங் ரோடு அருகே அவர்களின் காரை வழிமறைத்து நிறுத்திய கும்பல் பெட்ரோல் குண்டு வீசியது. இதில் 20 பேர் தீயில் கருகி படுகாயமடைந்தனர். மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவர்களின் ஜெயபாண்டி (19), வெற்றிவேல் (18), சுந்தரபாண்டி (20), தேசிங்கு ராஜா (19), ரஞ்சித் குமார் (20), விஷ்ணுபுரியன்(20) உள்ளிட்ட 7 பேர் சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

இதுதொடர்பாக மதுரை அவனியாபுரம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இந்த வழக்கில் மதுரை மாவட்டம் மேலனுப்பானடியை சேர்ந்த ராமர் பாண்டி (37), மணிகண்டன் (27), கார்த்திக் என்கிற காளி கார்த்திக் (36) முத்து விஜய் என்கிற ஊமை (22), சந்திரசேகர் (31), சோனையா (31), நாகராஜ் என்கிற சோப் (31), முத்துக்கருப்பன் என்கிற வெள்ளை குறத்தான் (31), மோகன் (38), விக்கி என்ற விக்னேஸ்வரன் (33), சந்தோஷ் என்கிற சந்தோசான் (33) ஆகிய 11 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

இந்த வழக்கு மதுரை நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக வழக்கு விசாரணையை கரூர் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு கடந்த 2017-இல் உத்தரவிட்டது.

இந்த வழக்கின் முக்கிய நபராக குற்றம்சாட்டப்பட்டிருந்த தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்கள் சபை நிறுவனத் தலைவர் ராமர் பாண்டி, கடந்த 2024-ம் ஆண்டு மார்ச் 19-ம் தேதி வழக்கு விசாரணைக்காக கரூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி, நண்பருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பினார். கரூர் மதுரை பைபாஸ் அமைந்துள்ள அரவக்குறிச்சி அருகே பேரப்பாடி பிரிவு சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, மர்ம கும்பலால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் மற்றொரு குற்றவாளியாக தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ள முத்து விஜய் உடல்நிலை சரியில்லாமல் உயிரிழந்தார்.

இந்நிலையில், கடந்த 14 ஆண்டுகளாக கரூர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று முடிந்து, கரூர் முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நேற்றிரவு (மார்ச் 23) தீர்ப்பு வாசிக்கப்பட்டது.

அதில் மணிகண்டன், காளி கார்த்திக், சந்திரசேகர், சோனையா, சோப், வெள்ளை குறத்தான், மோகன், விக்னேஸ்வரன், சந்தோசான் ஆகிய 9 பேரும் குற்றவாளிகள் என நீதிபதி இளவழகன் தீர்ப்பு வழங்கினார். இந்த வழக்கில் தண்டனை விவரங்கள் மார்ச் 25-ம் தேதி அறிவிக்கப்படும் எனவும் நீதிபதி தெரிவித்தார். அதனைத்தொடர்ந்து குற்றவாளிகள் 9 பேரும் பாதுகாப்பாக திருச்சி மத்திய சிறைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

