பசும்பொன்னில் தேவர் குருபூஜை விழா தொடக்கம்: குடியரசு துணைத் தலைவர் நேரில் மரியாதை - 10,000 போலீசார் பாதுகாப்புக்காக குவிப்பு
தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழாவை முன்னிட்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள 103 பள்ளிகளுக்கு இன்றுவிடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 30, 2026 at 10:52 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 11:31 AM IST
ராமநாதபுரம்: பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்க தேவரின் 119-வது ஜெயந்தி மற்றும் 64-வது குருபூஜை விழா இன்று நடைபெற்று வருகிறது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதியை அடுத்த பசும்பொன் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் நினைவிடத்தில், 119 ஆவது ஜெயந்தி மற்றும் 64 ஆவது குருபூஜை விழா தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த விழாவில் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கலந்துகொண்டு முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் புகழாரம்
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர் கூறுகையில், "சுதந்திர போராட்டத்தில் மட்டுமல்லாமல், அதற்கு பிறகும் தொடர்ந்து சமுதாயத்திற்காக உழைப்பதையே தனது வாழ்வின் குறிக்கோளாகக் கொண்டு செயல்பட்டவர் முத்துராமலிங்கத் தேவர். நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸின் நம்பிக்கையைப் பெற்றதோடு, அவரைத் தனது தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டு இந்தியாவின் தேசிய எழுச்சிக்கும், தெய்வீக எழுச்சிக்கும் தமிழ் மண்ணில் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் உழைத்தவர்.
நேர்மை, தவம், கண்ணியம் நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்ததுடன், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைகளுக்காகவும் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்தவர். மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் நுழைவதற்கான போராட்டம் நடைபெற்றபோது, அதற்கு எதிர்ப்புகள் எழுந்தாலும், மக்களின் உரிமைக்காக உறுதியாகக் குரல் கொடுத்தார்.
அவருக்கு நாம் செலுத்தும் உண்மையான அஞ்சலி என்பது, இந்தத் தமிழ் மண்ணில் தேசியமும் தெய்வீகமும் என்றென்றும் அழியாமல் பாதுகாப்பதுதான். அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவது இந்தியா முழுவதும் உள்ள மக்களின் கடமையாகும்" என தெரிவித்தார்.
இதேபோல், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள், பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் முக்கியத் தலைவர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு தேவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்த உள்ளனர்.
திமுக சார்பில் அக் கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்றார். தொடர்ந்து, எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அதிமுக சார்பில் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள், மதிமுக சார்பில் வைகோ, அமமுக சார்பில் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மரியாதை செலுத்த உள்ளனர்.
103 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழாவை முன்னிட்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள 103 பள்ளிகளுக்கு இன்று (அக்டோபர் 30) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விழாவிற்கு வருகை தரும் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் காவல்துறை அறிவித்துள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து, வாடகை வாகனங்களில் வருவதற்குத் தடை உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அனுமதிக்கப்பட்ட வழித்தடங்களில் மட்டுமே வாகனங்கள் செல்ல வேண்டும் என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு
விழாவை முன்னிட்டு சுமார் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். பதற்றம் ஏற்படக்கூடிய பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டு, அங்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
வாகனங்களில் ஆயுதங்களைக் கொண்டு செல்வது, பொதுமக்களை அச்சுறுத்துவது மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதிக்கும் வகையில் அசம்பாவிதங்களில் ஈடுபடுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழாவை முன்னிட்டு பசும்பொன் கிராமம் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் வருகை தர உள்ளதால் விழா பகுதி பரபரப்பாகக் காணப்படுகிறது.