பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஜெயந்தி- மதுரையில் தலைவர்கள் மரியாதைச் செலுத்த ஏற்பாடு
பசும்பொன்னில் உள்ள தேவர் நினைவிடத்திற்கு சென்று குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் மரியாதைச் செலுத்தவுள்ளார்.
Published : October 29, 2026 at 11:07 PM IST
மதுரை: பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு மதுரையில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் மரியாதைச் செலுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 119- வது ஜெயந்தி விழா மற்றும் 64- வது குருபூஜை நாளை (அக்.30) நடைபெறவுள்ளதை முன்னிட்டு மதுரை மாவட்டம், கோரிப்பாளையத்தில் அமைந்துள்ள அவரது திருவுருவச்சிலைக்கும், தெப்பக்குளம் பகுதியில் உள்ள மருதுபாண்டியர் திருவுருவச்சிலைக்கும், திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்து மரியாதைச் செலுத்தவுள்ளனர்.
இதையொட்டி, மதுரை மாநகரில் சட்டம்- ஒழுங்கைப் பராமரிக்கவும், போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும், காவல்துறையினர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பொதுமக்கள் பால்குடம் எடுத்து வந்து தேவர் சிலைக்கு அபிஷேகம் செய்து வருகின்றனர். தேவர் சிலை அமைந்துள்ள கோரிப்பாளையம் பகுதியில் கம்பி தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நாளை (அக்.30) காலை 06.00 மணி முதல் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், பல்வேறு அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதைச் செய்கின்றனர்.
தேவர் நினைவிடத்திற்கு செல்லும் குடியரசு துணைத் தலைவர்
நாளை டெல்லியில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் மதுரை விமான நிலையம் வரும் துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், பின்னர் அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் இராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னிற்கு செல்கிறார். பசும்பொன்னில் உள்ள தேவர் நினைவிடத்திற்கு சென்று மரியாதைச் செலுத்தும் துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், பிற்பகலில் காந்திகிராம் கிராம பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறும் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து, மீண்டும் மதுரைக்கு வரும் அவர், மதுரை மீனாட்சியம்மன் திருக்கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்கிறார்.
பாதுகாப்பு பணியில் 4 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த காவல் துறையினர்
இராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதியை அடுத்த பசும்பொன்னில் நடைபெறவுள்ள தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழாவையொட்டி, மதுரை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த காவல்துறையினர் ஒருங்கிணைந்து பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொள்கின்றனர்.
இதற்காக 7 டிஐஜிக்கள், 40 காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் தலைமையில் 18,000- க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர், பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர். தமிழ்நாடு காவல்துறையின் சட்டம்- ஒழுங்குப் பிரிவு கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் டி.எஸ்.அன்பு தலைமையில் மதுரையில் நடைபெற்ற மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டத்தில், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், போக்குவரத்து மேலாண்மை மற்றும் மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான காவல்துறை ஒருங்கிணைப்பு குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
118 இடங்களில் வாகனத் தணிக்கை
விழாவையொட்டி, முக்கியச் சாலைகள் மற்றும் கண்காணிப்புப் பகுதிகளில் 118 இடங்களில் வாகனத் தணிக்கைச் சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு 24 மணி நேரமும், கண்காணிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளும் வகையில் காணொளிக் கண்காணிப்பு மற்றும் இணையவழி வாகன விவரச் சரிபார்ப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மேலும், விழா நடைபெறும் பகுதிகள் மற்றும் முக்கிய வழித்தடங்களில் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தும் வகையில் 480 உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட கண்காணிப்பு கேமராக்கள், நவீன ட்ரோன்கள் மற்றும் நடமாடும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றின் செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டு அறை மூலம் கண்காணிக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
460- க்கும் மேற்பட்ட ரோந்து வாகனங்கள்
பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காக 460- க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறை ரோந்து வாகனங்கள் மற்றும் விரைவு நடவடிக்கைக் குழுவினர் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர். பதற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள பகுதிகளில் கூடுதல் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளவும், சட்டம்- ஒழுங்கைப் பராமரிக்கத் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மதுரை மாநகரில் தேவர் மற்றும் மருதுபாண்டியர் சிலைகளுக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மரியாதைச் செலுத்தும் நிகழ்வுகளை முன்னிட்டு, சம்மந்தப்பட்டப் பகுதிகளில் கூட்ட நெரிசல் மற்றும் போக்குவரத்து நிலவரத்தைக் கண்காணிக்க மாநகர காவல்துறையின் சார்பாக சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
பசும்பொன்னில் மூன்று நாள் நிகழ்ச்சிகள்
இராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடத்தில் அக்டோபர் 28- ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 30- ஆம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் விழா நடைபெறுகிறது. அக்டோபர் 28- ஆம் தேதி யாகசாலைப் பூஜைகளுடன் தொடங்கிய நிகழ்ச்சிகளில், சிறப்பு வழிபாடுகள், அபிஷேகம், தீபாராதனை உள்ளிட்ட ஆன்மீக நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன. இன்று அரசியல் நிகழ்வுகளும், அக்டோபர் 30- ஆம் தேதி அரசு விழாவும் நடைபெறுகின்றன.
தேவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்த அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், பல்வேறு அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் வருகை தரவுள்ளதால், அப்பகுதியில் விரிவான பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
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